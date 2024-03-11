خريطة برامجية متميزة فى رمضان على شاشات الوطنية للإعلام

بمناسبة شهر رمضان الكريم تقدم الهيئة الوطنية للإعلام عبر شبكاتها الإذاعية وقنواتها خريطة برامجية خاصة، وتتضمن الخريطة كل ألوان البرامج المتنوعة والأعمال الدرامية المتميزة التى تلبى احتياجات ورغبات المشاهدين ما بين البرامج الدينية والاجتماعية والشبابية والثقافية والمسابقات وغيرها من أشكال البرامج التى تهم الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم.

القناة الثانية:

تعرض القناة الثانية عبر شاشتها في رمضان باقة متميزة من البرامج والمسلسلات الرمضانية الجديدة ومنها مسلسل أبنائى الأعزاء شكرا، راجل وست ستات، تل الراهب والمسحراتى لمحمد الحلو بالاضافة الى كارتون بكار والفوازير ألف ليلة وليلة، وعدد من البرامج المتميزة والتى تتناسب مع الشهر الفضيل ومنها زينة، الشاشة الصغيرة، رمضان كريم، صناع السعادة

القناة الفضائية المصرية

تتزين شاشتها خلال الشهر الكريم بالعديد من البرامج الدينية والمسلسلات الدرامية ومنها "الكبير قوى، صيام صيام، قلع الحجر، ميزو، إمام الدعاة، وفوازير عالم ورق ورق، مسحراتى سيد مكاوىـ وبرامج حديث الشعراوى، حديث شيخ الأزهر، مباشر من مصر، مزازيك، نجوم العرب.

الإذاعة المصرية

تقدم الإذاعة المصرية عبر شبكاتها المختلفة باقة متنوعة من البرامج الحوارية والمسلسلات الدرامية والفترات المفتوحة خلال الشهر الفضيل جاء كالتالى:

شبكة البرنامج العام لشهر رمضان 2024

"عازم ولا معزوم" فترة مفتوحة منوعة لضيوف من الشخصيات العامة سياسية – أدبية – فنية.

"المسافة صفر" تقديم: عزه إسماعيل، برنامج حواري يقترب من الضيف ليقدم أسئلة سريعة وحقائق وتصريحات جريئة.

"ترندات " تقديم أحمد الحديدي – ادهم عزام، يقدم النماذج المشرفه والايجابية والتي حصل أصحابها علي الإعجابات والتعليقات علي وسائل التواصل الاجتماعي.

"تعطيره " تقديم: دعاء كامل – اسلام الملاح، عن فن الانشاد الديني والوانه المختلفة ما بين الانشاد والابتهال والقصائد الصوفية والتواشيح حيث يتم استضافة كوكبه من أهم المنشدين

"أو ليصمت" تقديم فاطمة عمر.

برنامج حواري يقوم علي فكرة أن الانسان الصادق او المؤمن ينبغي له ان يقول خيرا او ليصمت وهنا يتم مواجهة الضيف باقواله التي كان يجب ان يصمت عنها او المواقف التي ينبغي فيها الصمت.

"حدث في رمضان" تقديم مني غانم، عن احداث جرت في رمضان منذ بداية الإسلام وحتي الآن.

"فادعوه بها" تقديم د. سيد نجم

يتناول أسماء الله الحسني وصفاته والتي يجب ان يتحلي بها الفرد.

"تكنوجيت" تقديم سمر أبو شويكه، برنامج يشكل سمي دراما عن استخدامات الذكاء الاصطناعي.

"ليلة فنية" تقديم: نازلي الدسوقي – سامح الشرقاوي، تغطية لأهم الأنشطة الرمضانية خارج وداخل القاهرة.

"حروف رمضانية" تقديم: حنان أنور – شيرين لطفي، عن توظيف حروف الهجاء لكلمات تخص شهر رمضان المبارك مع لقطات صوتية لضيوف الحلقة.

"نوستالجيا" تقديم: نازلي الدسوقي – شيرين لطفي، عرض لاهم واشهر فوازير وتترات مسلسلات رمضان علي مدار السنوات الماضية.

"يوميات صائم" تقديم: جيهان الريدي، يقدم قصة قصيرة تحمل ملمحا من الملامح الرمضانية التي تكشف عن خصوصية الشعب المصري في التعامل مع الشهر الكريم.

"شخصيات رمضانية" تقديم: عزه الأدور، يتناول عدد من الشخصيات المبدعه والتي ارتبط ابداعها بشهر رمضان.

"إمساكية رمضان الثقافية" يغطي الأحداث والفعاليات الفكرية والاجتماعية والثقافية والفنية المختلفة ويقدم ملامح سريعة عن بعض ما يرتبط برمضان من معان.

"ليالي مصر المحروسة" سهرة تستضيف نجوم الحياة الاجتماعية والثقافية في مصر وتطرح موضوعات وقضايا مصرية ذات طابع ادبي او اجتماعي او فكري.

"أنا المصرية" تقديم: هاله سالم – هبه يوسف – نسرين لطفي، مع نماذج مشرفة للمرأة المصرية في كافة المجالات خلال شهر الاحتفالات بالمرأة والمتزامن مع شهر رمضان العظيم.

"أهل مصر" تقديم جيهان طلعت، سهرة إذاعية تشتمل علي عدة فقرات.

إذاعة الكبار

"كل واشكر" تقديم: راندا ديهوم، يلقي الضوء علي الاكلات والاطعمة المختلفة من العصر الفاطمي ويتناولها المصريون إلى الآن.

"عطشان تعالي اشرب" تقديم:سلوي شلبي، يلقي الضوء علي اهم المشروبات والعصائر الرمضانية وتاثيرها.

"عين حورس" تقديم: داليا ماهر، يلقي الضوء علي لفظ فرعوني مازال متداول الي يومنا هذا مثل حكاو وأصبحت حكاية.

"أيام وليالي" يلقي الضوء علي شوارع القاهرة الفاطمية التي لها شهرة خاصة خلال شهر رمضان.

"ابتهالات رمضانية" تقديم: علاء عرابي، إذاعة ابتهالات رمضانية بصوت كبار المبتهلين.

صوت العرب

البرامج

"صاحب السعادة" تقديم: غادة كمال، يستضيف البرنامج 30 شخصية عربية تتحدث عن مفهومها للسعادة في شكل سريع.

"صباحكم بلا وجع" تقديم: منال ماجد، مجموعة أحاديث عن المشاعر في مختلف العلاقات الإنسانية سواء كانت حب او صداقة او غيرها.

"يا بلدنا يا حلوة" تقديم: هالة رضا، نلف محافظات مصر وكل محافظة بها اثار لها تاريخ مشهورة ومرتبطة بعصر من العصور.

"حدث في رمضان" تقديم هشام مهران، تتناول كل حلقة حدث من الاحداث التاريخية المهمة التي جرت خلال شهر رمضان المبارك عبر التاريخ الإسلامي الحديث وكان لها تاثيرها الكبير.

"اكثر من صورة" تقديم: هاله يوسف – حاتم العجمي، تسليط الضوء علي الأعمال الدرامية الإذاعية التي تحولت إلي دراما تليفزيونية أو مسرح أو سينما.

"عمائر إسلامية" تقديم محمود هزاع، تناول البرنامج الطراز المعماري الإسلامي الظاهر في مبانيهم من قصور ومساجد واضرحة وقلاع ولقاءات مع أساتذة التاريخ والاثار والعمارة.

السهرات

"السهرة تحلي" تقديم محمد سمير، متتابعة لسهرات رمضان الثقافية التي تنظمها مؤسسات الدولة أو الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية.

"سهرة صوت العرب" نعرض فيها لأهم ما قدم من تراث صوت العرب في رمضان من برامج قصيرة وسهرات.

"الاوبرا في رمضان" مع سهرات وحفلات الاوبرا في رمضان.

"دعوة علي السحور"ضيف الحلقة يوجه دعوه لميكروفون صوت العرب لحضور دعوته علي السحور وبها مجموعة من أصدقائه للحديث عن عادات رمضان.

إذاعة فلسطين

"رمضان كريم" تقديم: حمدي احمد، يتضمن البرنامج عدة فقرات.

"رمضان علي مر الأزمان" اعداد وتقديم: وجدان مجاهد، يتناول البرنامج تاريخ كل مايتعلق بشهر رمضان

" نفحات رمضانية" اعداد وتقديم: عادل الأبيض، يتناول البرنامج فضائل شهر رمضان المبارك مع التركيز علي العبادات المرتبطة بهذا الشهر من صيام وصلاة تراويح وصدقة وغيرها.

"رمضان في حياتهم" يلتقي البرنامج شخصيات فلسطينية تتحدث عن طبيعة شهر رمضان في حياة الفلسطينيين ومعاناتهم اليومية مع الاحتلال.

إذاعة وادي النيل

"أفريقيا علي مائدة رمضان" تقديم: تغريد سلامة، يتناول العادات واشهر المأكولات والمشروبات الرمضانية في أفريقيا.

"نور الايمان" تقديم: زينب عبد العال، يتناول البرنامج ما يجبب أن يكون من عادات وتقاليد وروحانيات الشهر الفضيل من خلال لقاء علماء الأزهر والأوقاف.

"سهرة رمضانية" تقديم مني النشار، يغطي الخيمة الرمضانية والسهرات الثقافية والفنية التي تعقد خلال الشهر المبارك.

قطاع قنوات النيل المتخصصة

استعد قطاع قنوات النيل المتخصصة بخريطة رمضانية متميزة تلبي جميع رغبات المشاهدين من برامج دينية ومسلسلات درامية لكبار النجوم.

قناة النيل دراما:

تقدم قناة النيل للدراما عدد من المسلسلات الدرامية والتى تمثل علامات فىتاريخ الدراما المصرية ومنها " ليالى الحلمية ج1،ج2 "، المال والبنون، جحا المصرى، ساكن قصادى، محمد رسول الله، رافت الهجان، عائلة الحج متولى، ضمير ابلة حكمت، الراي البيضا

قناة النيل الثقافية:

تقدم عدد من المسلسلات الدرامية ومنها " صدف وعده، هى ودلافنشى، السيرة الهلالية " وعدد من البرامج ومنها " المنصة الثقافية، ابداع ندوة للرأة، فكرة، ملتقى الفكر الاسلامى، المسحراتى "

قناة نايل لايف:

تقدم باقة من البرامج والسهرات والمسلسلات المتنوعة ومنها " مسلسلات عمر بن عبد العزيز، رمضان كريم، قلع الحجر بميت راجل، بالاضافة الى عدد من البرامج ومنها " صفحة جديدة، مساء الفن، كتاب الاحسان

ماسبيرو زمان:

تقدم باقة من البرامج والسهرات النادرة والمسلسلات المتنوعة ومنها " مسلسل خيال الظل، الكهف والوهم والحب الفلوس، الطارق، القط الاسود " ووفوازير نيللى وعمو فؤاد والسيرة الهلالية، وبوجى وطمطم كما تقدم عدد من البرامج الشهيرة ومنها " حواتر صريح جدا، يا تليفزيون يا، خواطر الشعراوى، الجائزة الكبرى، كلام من دهب، مواقف وطرائف "

قناة نايل كوميدي: تقدم باقة من البرامج والسهرات والمسلسلات المتنوعة والكوميدية ومنها " مسلسلات نيللى وشريهان، شباب رايق جدا، وكلينها والعة، فوازير الخاطبة، وفوازير الف ليلة وليلة، بوجى وطمطم بالاضافة الى بعض البرامج ومنها سيلفى مع هيما، كوميديا رمضان بالاضافة الى فيلم عربى يتم اذاعته يوميا قبل الافطار