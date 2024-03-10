قائمة مسلسلات الـ15 حلقة فى النصف الأول من رمضان

يشهد النصف الأول من شهر رمضان 2024 عرض 5 أعمال درامية جديدة من مسلسلات ذات الـ15 حلقة فقط.

وينطلق عرض عدد من هذه الأعمال بداية من أول رمضان وخلال ساعات قليلة من الآن.

ويشهد الموسم الرمضاني زخمًا دراميًا كبيرًا، حيث حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم وجبة درامية متنوعة للجمهور المصري والعربي بين الأكشن والدراما والاجتماعي والكوميدى.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أعمال الـ15 حلقة في النصف الأول من شهر رمضان.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 النصف الأول

عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة حصريًا على قناة dmc وdmc دراما ومنصة watch it، ويعرض مسلسل عتبات البهجة في النصف الأول من شهر رمضان، وهو بطولة: يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية مدحت العدل، وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه حصريًا على قناة dmc وقناة dmc دراما ومنصة watch it، ويعرض مسلسل بابا جه في النصف الأول من شهر رمضان، وهو بطولة: أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة هنا، ميريت الحريرى، وعدد آخر من الأطفال والفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد أمين، كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

كامل العدد +1



يعرض مسلسل كامل العدد +1 حصريًا على قناة ON وON دراما، ويعرض مسلسل كامل العدد +1 في النصف الأول من شهر رمضان، وهو بطولة: دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج شركة إيجل فيلمز للمنتج جمال سنان.

سر إلهي



يعرض مسلسل سر إلهى حصريًا على قناة CBC وقناة CBC دراما ومنصة watch it، ويعرض مسلسل سر إلهى في النصف الأول من شهر رمضان، ومن بطولة: روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز وإنتاج شركة كوديكس.

مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجبارى على قنوات ON وON دراما وCBC وCBC دراما والحياة والحياة دراما والقناة الأولى.

ويعرض مسلسل مسار إجبارى في النصف الأول من شهر رمضان، وهو من بطولة: أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبوسعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.