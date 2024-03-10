مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض لحظة غضب لـ صبا مبارك

زاد البحث خلال الساعات الماضية عن مسلسلات رمضان 2024 ومن بينها مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2024.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين خلال الساعات القليلة المقبلة مع بداية شهر رمضان المقبل 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب آذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وفي النصف الثاني من رمضان على احد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك بشكل حصري على منصة watch it خلال شهر رمضان المقبل 2024 حيث يعتبر العمل احد الانتاجات الاصلية والحصرية لمنصة watch it.

ويواصل أبطال مسلسل لحظة غضب تصوير أحداثه على قدم وساق للانتهاء من جميع مشاهده خلال الأيام المقبلة ويواصل المخرج عبد العزيز النجار مونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير حيث شارف على الانتهاء من مونتاج وتصوير العمل ويتبقي لأبطاله بعض المشاهد الخارجية.

وروجت منصة watch it لمسلسل لحظة غضب بنشر فيديو لشخص غامض والبت من الجمهور توقع الشخصية التي تقدم دور شريف زوج يمني الذي يختفى في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها وتبدأ رحلة البحث عنه وهو ما يعرضها لمواقف وأزمات مختلفة.

قصة مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ومسلسل لحظة غضب 15 حلقة، ويقوم ببطولته صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

و مسلسل لحظة غضب من اﻧﺘﺎﺝ شركة TVision، والمنتج طارق الجنايني، ومنصة واتش ات، ومصطفى الغزولي، وعبدالله منصور ( production supervisor)، ومن ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز النجار، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مهاب طارق.

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