الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. خالد الحلفاوي يدخل غرف مونتاج كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

دخل المخرج خالد الحلفاوي في معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج حلقات مسلسل “كامل العدد +1” والمقرر عرضه خلال الساعات القليلة القادمة ضمن السباق الرمضاني 2024. 

وانتهى المخرج خالد الحلفاوي أمس من تصوير جميع مشاهد المسلسل ورفع شعار الفركش ليدخل مسلسل كامل العدد +1 ضمن قائمة الأعمال التي انتهت من التصوير قبل حلول شهر رمضان المقبل. 

وكان خالد الحلفاوي قد سلم القنوات العارضة الحلقات الأولى من العمل خلال الأيام الماضية استعدادا لعرضه ضمن السباق الرمضاني 2024. 

و تخطى البرومو الدعائي لمسلسل كامل العدد +1 للفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة المليون مشاهدة، منذ بداية عرضه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع البرومو، وصور للفنانة دينا الشربيني وهي تجري وراء الفنان شريف سلامة.

قصة مسلسل كامل العدد +1 

تدور أحداث المسلسل في إطار 15 حلقة في إطار اجتماعى كوميدي لايت ما جعل المسلسل يكون قريبا من المشاهدين أن شخصياته حقيقية، ومن المقرر أن يعرض خلال النصف الأول من شهر رمضان.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1

أعلنت قناة ON E  عن عرض مسلسل كامل العدد +1 حصريًا، ضمن خطتها لشهر رمضان المقبل 2023.
وروجت منصة WATCH IT  للمسلسل، من خلال نشر بوسترات لنجوم العمل، والترويج للبرومو الدعائي للمسلسل.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تقدم الشربيني خلال أحداث المسلسل شخصية "ليلى تيمور" وهي متزوجة من الفنان شريف سلامة ولديها 7 أبناء وترزق بمولود جديد مع بداية الأحداث مما يجعلها في ورطة كبيرة خاصة أنها تريد أن ترعى أولادها وأولاد زوجها كي لا تفرق بينهم وتواصل مسيرة التناغم بين الأولاد من الطرفين.

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وتتعرض دينا الشربني خلال أحداث المسلسل لضغوط كبيرة بسبب كثرة الأبناء مما يكون سبب في توتر علاقتها بزوجها شريف سلامة والذي يراى بأن حالها انقلب رأسا على عقب بعد المولود الجديد وانشغالها بالأولاد دائما دون الاهتمام بنفسها.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى لايت مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 مكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وبطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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