السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. شريف العجمي يساند روجينا في أزمتها بمسلسل "سر إلهي"

مسلسل سر إلهي،
مسلسل سر إلهي،

كشف الفنان شريف العجمي؛ عن مشاركته في مسلسل "سر إلهي" والذي تقوم ببطولته النجمة روجينا؛ ويعرض في السباق الرمضاني المقبل 2024 علي شاشة قناة cbc؛ أحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ مشيرا إلي أنه سعيد بالتعاون الاول بينهما في المسلسل ومؤكداً انها نجمة كبيرة كما أنها تمتلك موهبة عظيمة.

 

وقال شريف العجمي في تصريحات صحفية له اليوم السبت؛ أنه يقدم في العمل شخصية "وليد" ذلك الرجل الذي يساعد "نصرة" الشخصية التي تقدمها الفنانة روجينا؛ حيث يساندها في الأزمة التي يناقشها المسلسل؛ مؤكداً أن الشخصية تحمل كثير من المفاجآت من لحظة ظهورها حتي نهايتها؛ مشيرًا إلي أنه لا يستطع الإفصاح عن باقي التفاصيل الخاصة بالمسلسل أو شخصيته.

واضاف العجمي؛ أنه انتهي من تصوير مشاهده في المسلسل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم: أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، رشا مهدى،  محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي وآخرون.

 

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان 2024 على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل  حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعى.

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