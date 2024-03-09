السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تروج لـ"سر إلهى" بطولة روجينا

روجينا
روجينا

حرصت منصة watch it الإلكترونية على الترويج لمسلسل “سر إلهي” الذي تخوض بطولته الفنانة روجينا، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024 المقبل.

 

وشاركت منصة واتش إت البرومو الرسمي للعمل وعلقت قائلة: “نصرة اللي دخلت السجن غير نصرة اللي خرجت منه، انتظروا النجمة روجينا في مسلسل سر إلهي  على WATCHIT، رمضانك عندنا، متوافر في جميع أنحاء العالم”.

 

قصة مسلسل سر إلهى

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي للفنانة روجينا، في إطار تشويقي، حول معاناتها في الحصول على حقها في الميراث بعد وفاة والدتها، كما تتعرض للخيانة من قبل المقربين لديها مع زوجها، مما يدفعها إلى ترك مدينتها في المنصورة وتذهب للقاهرة، لتتصاعد الأحداث، ويحدث تحول في حياتها.

 

أبطال مسلسل سر إلهى 

ويشارك روجينا في بطولة مسلسل سر إلهي عدد كبير من النجوم، أبرزهم: أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رءوف عبد العزيز.

 

 

 

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