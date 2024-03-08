صفاء أبوالسعود مفاجأة إذاعة البرنامج العام ومسلسل "كميونتى من فضلك"

تواصل الفنانة صفاء أبو السعود تسجيل حلقات المسلسل الاذاعي الجديد "كميونتي من فضلك"، والمقرر أن يكون مفاجأة إذاعة البرنامج العام، خلال سباق رمضان 2024.

وظهرت "صفاء" من داخل كواليس تسجيل حلقات المسلسل، بمشاركة أبطال العمل وهم خالد سرحان ونشوى مصطفى ومجموعة أخرى.

مسلسل "كميونتي من فضلك" تأليف الكاتبة أماني ضرغام، ويشارك في بطولة المسلسل خالد سرحان ونشوى مصطفى وحلمى فودة ونجاح حسن وعلى مراد ومجموعة متميزة من النجوم الشباب والمقرر إذاعته في رمضان.

جدير بالذكر أن النجمة صفاء أبوالسعود، تقدم مسلسلًا إذاعيًا خلال شهر رمضان المقبل 2024 وذلك ضمن خطة درامية تقدمها إذاعة راديو مصر في شهر رمضان المقبل.

وتقوم الفنانة صفاء أبوالسعود ببطولة المسلسل الإذاعي الذي يحمل اسم "حمادة قلب الأسد" ويشارك في بطولته كل من الفنان خالد سرحان والفنانة مروة عبدالمنعم؛ حيث يعرض العمل في الساعة الرابعة و35 دقيقة قبل الإفطار مباشرة.

المسلسل الاذاعي "حمادة قلب الأسد" هو من تأليف وإخراج عمرو عبده دياب؛ فيما تستعد النجمة صفاء أبوالسعود لتقديم مسلسل إذاعي آخر سيتم الإفصاح عنه خلال أيام وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

وتضم خريطة برامج ومسلسلات رمضان على 28 برنامجا ما بين الديني والعائلي والفني، وكذلك المعني بأمور المطبخ.. ذلك جانب إلى جانب من سلسال من المسلسلات الكوميدية التى يترأس بطولتها كل من الفنانة والإعلامية والمنتجة صفاء أبو السعود ونشوى مصطفى وخالد سرحان.