رمضان 2024: watch it تروج لـ"جودر" ببوسترات منفردة لأبطال العمل

حرصت منصة watch it الإلكترونية على الترويج لمسلسل “جودر” الذي يخوض بطولته ياسر جلال المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

ونشرت منصة واتش إت بوسترات منفردة لأبطال مسلسل جودر عبر صفحتها الرسمية وعلقت قائلة: “انتظروا النجم ياسر جلال في مسلسل جودر في رمضان على WATCHIT، رمضانك عندنا، متوفر في جميع أنحاء العالم”.

ياسر جلال يكشف تفاصيل مسلسل جودر

وكشف ياسر جلال في مداخلة لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مسلسل "جودر" يمثل ملحمة فنية كبيرة لـ "ألف ليلة وليلة"، ويشارك فيه كوكبة من الفنانين الكبار إضافة إلى الجنود المجهولة خلف الكاميرات.



وتابع ياسر جلال، أن مسلسل "جودر" يضم 30 حلقة، وسيتم عرض 15 حلقة منهم فقط في شهر رمضان الكريم، على أن يتم عرض الجزء المتبقي منه في العام المقبل.



“جودر” ملحمة درامية منتظر أن تنافس بقوة فى دراما رمضان 2024، سيكون الجمهور على موعد مع جرعة كبيرة من الفانتازيا وعالم السحر والخيال من خلال المسلسل الذى يشارك فى بطولته النجم ياسر جلال.

ابطال مسلسل جودر

وكشف البرومو الذى طرحته شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عن ظهور العديد من النجوم بالشخصيات التي يقدمونها في العمل بداية من بطل العمل ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس والفنان الكبير رشوان توفيق وأحمد بدير ومحمود البزاوي وأحمد فتحي وتارا عماد وأيتن عامر.

جودر يدخل موسم دراما رمضان 2024 كواحد من الأعمال ذات الصابع الخاص، وبأجواء تدور بين الواقع والخيال والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهذه المرة حكاية "جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار".

“جودر” بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.