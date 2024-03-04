ياسر الطوبجى لـ"الدستور": قمنا بحيلة درامية لتعويض رحيل طارق عبدالعزيز

أعرب الفنان ياسر الطوبجي عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل "وبقينا اتنين" أمام الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف ونخبة من الفنانين، والمقررعرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وكشف الفنان ياسر الطوبجي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن معالجتهم لرحيل الفنان طارق عبدالعزيز المفاجئ أثناء تصوير مشاهد العمل، فأكد أن شخصية الفنان الراحل كانت شخصية "مطرقعة" وتعشق السفر، فكان الحل هو سفر الشخصية إلى الخارج بشكل مفاجئ ليستمر دوره خلال العمل ويكون آخر مسلسل تليفزيوني له.

وأضاف أن رحيل الفنان طارق عبدالعزيز استدعى تصوير بعض المشاهد ليظل متواجد في العمل ويصبح آخر عمل فني له، لافتا أن الفنان ادوارد انضم لأبطال العمل لتعادل شخصيته شخصية الراحل طارق عبدالعزيز.

وأكد أن مسلسل "وبقينا اتنين" توعوي ويسلط الضوء على كيفية معالجة المشاكل الأسرية والتنافس المهني، بالإضافة أنه عمل اجتماعي واقعي هادف ومتفائل بنجاحه الكبير.

وأشار إلى أن المؤلفة أماني التونسي شاطرة جدا في كتابة سيناريو عن العلاقات بين الراجل والست، وكيفية حل المشاكل بينهما، متمنيا أن العمل ينال إعجاب الجمهور.

موعد عرض مسلسل وبقينا اتنين

يعد مسلسل "وبقينا اتنين" أحد الأعمال المنتظرة خلال شهر رمضان المقبل 2024 ويبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل وبقينا اتنين وقنوات عرض مسلسل وبقينا اتنين لشريف منير ورانيا يوسف.

يعرض مسلسل بقينا اتنين خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث قررت الشركة المنتجة للمسلسل بالتعاون مع الشركة المتحدة عرض مسلسل بقينا اتنين لشريف منير ورانيا يوسف في النصف الثاني من شهر رمضان 2024 على شاشة قناة cbc.

كما يعرض مسلسل وبقينا اتنين لشريف منير خلال شهر رمضان 2024 على شبكة قنوات cbc وcbc drama خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

قصة وأحداث مسلسل وبقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهم.

أبطال وصناع مسلسل "وبقينا اتنين"

مسلسل وبقينا اتنين من بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا ومن تأليف أماني التونسي، وإنتاج كي ميديا للإنتاج كريم أبوذكرى وإخراج طارق رفعت.