قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة دي إم سي dmc

تشهد قناة dmc منافسة قوية من الدرامة التلفزيونية، وعرضها عبر شاشاتها بشكل حصري، ويبحث الجمهور بكثرة عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة دي أم سي، وهو ما يرصده الدستور خلال السطور التالية.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة دي أم سي

أعلنت شاشة قناة dmc عن عرضها 7 مسلسلات عبر شاشتها ويعتبر 6 منهم بشكل حصري على شاشها فقط طول شهر رمضان، وتأتي قائمة مسلسلات رمضان كالتالي:

مسلسل الحشاشين

يعرض مسلسل “الحشاشين” للنجم كريم عبد العزيز حصريًا على قناة dmc طوال الشهر الكريم، وهو بطولة فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى.



مسلسل إمبراطورية ميم

تذيع قناة dmc مسلسل "امبراطورية ميم حصريًا عبر شاشتها، ويشارك في بطولته بجانب خالد النبوي كل من حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.



مسلسل عتبات البهجة

المسلسل مكون من 15 حلقة يعرض خلال النصف الأول من شهر رمضان حصريًا على شاشة dmc، ويشارك في بطولته بجانب النج يحيي الفخراني كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة.



مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه في النصف الأول من شهر رمضان حصريًا على قناة dmc ، ويشارك في بطولته بجانب النجم أكرم حسني كل من نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة هنا، ميريت الحريرى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي.



مسلسل فراولة

يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل حصريًا على قناة دي إم سي، وهو بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على.



مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض حصريا على قناة دي إم سي وهو بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة.



مسلسل صدفة

يعرض المسلسل بالتزامن مع قناتى CBC والحياة طوال شهر رمضان المقبل، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.