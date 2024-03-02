السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد طرح البرومو الرسمى.. أمير كرارة يهنئ صناع "الحشاشين"

أمير كرارة
أمير كرارة

حرص النجم أمير كرارة على تهنئة صناع مسلسل "الحشاشين" بعد طرح البرومو الرسمي له من قِبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وشارك "كرارة" البرومو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وعلق قائلًا: "مبروك يا حبايبنا".

 

 

ويلعب كريم عبدالعزيز دور حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات، ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

مسلسل "الحشاشين" يعرض على dmc وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

 

من جهة أخرى، يشارك "كرارة" خلال الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "بيت الرفاعي" الذي يواصل تصويره خلال الفترةا لحالية.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وسيطر التشويق على أحداث البرومو، فضلًا عن هرب ياسين الرفاعى (أمير كرارة)، بابنته واتهامه بقتل والده، مع وجود صراعات كبيرة بين أبناء عائلة الرفاعى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول بيت الرفاعى، وعائلة المعلم محمود الرفاعى، ذلك الرجل الثرى والمعروف بالخير والحب من جميع أهالى نزلة السمان، ولكنه في حقيقة الأمر تاجر آثار وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعى وعائلته.

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