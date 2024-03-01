الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عمرو الفقى عن "الوثائقية": سعيد وفخور بهذه القناة الوليدة ورجالها المتميزين

عمرو الفقي
عمرو الفقي

أعرب عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن سعادته وفخره الشديد بقناة الوثائقية بعد إنتاج 50 فيلما على مدار عام كامل.

ووجه “عمرو” رسالة شكر لكل القائمين على القناة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وعلق قائلا: “سعيد وفخور بهذه القناة الوثائقية الوليدة ورجالها المتميزين اللذين استطاعوا أن يقوموا  بإنتاج ٥٠ فيلما وثائقيا على مدار العام ونصف الماضي نحكي بهم جزءا من تاريخ مصر برواية ورؤية مصرية لأول مره”.

وتابع: “شكرا فريق عمل القناة الوثائقية على هذا الجهد المتميز والأداء الرائع”.

 

جدير بالذكر أنه أعلنت قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها للفيلم الوثائقي "إذاعة القرآن الكريم.. من القاهرة"، خلال شهر مارس، والذي يوثق تاريخ نشأة الإذاعة المصرية العريقة وتطورها، بمناسبة ذكرى مرور 60 عامًا على إطلاقها لأول مرة في 25 مارس 1964.

ويقدم الفيلم مقاطع صوتية نادرة لكبار قراء القرآن الكريم، والمنشدين، والمبتهلين، من أرشيف الإذاعة، ويكشف عن الكواليس والأسرار التي جعلتها إحدى أهم أدوات القوة الناعمة لمصر في العالمين العربي والإسلامي، ودورها في نشر مفاهيم الإسلام الوسطي، ومحاربة الغلو والتطرف، وتوفير منبر لمدرسة التلاوة المصرية العريقة. 
كما يستعرض الفيلم سيرة أجيال من الإذاعيين الذين أسهموا بأصواتهم في صناعة زخم إذاعة القرآن الكريم. 

عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية الوثائقية قناة الوثائقية فيس بوك

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