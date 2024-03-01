"المهن الموسيقية" تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة الموسيقار حلمى بكر

رحل عن عالمنا الموسيقار حلمي بكر، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 86 عاما، ولسوء حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقة إن الموسيقار حلمي بكر كان يتلقى العلاج اللازم في مستشفي "ميد كير" بكفر صقر في محافظة الشرقية، ووافته المنية هناك، معربًا عن حزنه الشديد على وفاته، متمنيًا له الرحمة والمغفرة.

وكشفت زوجة الراحل، سماح القرشى في تصريحات لها، عن أن حالته الصحية ساءت بشكل كبير خلال الـ3 أشهر الماضية، وأنه كان يحتضر، مشيرة إلى أنها قامت بتحويل المنزل إلى مستشفى من أجل صحته، والاستعانة بأحد الأطباء وإجراء الفحوصات اللازمة له.



يذكر أن الموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.