مسلسلات رمضان 2024.. حكاية شهرزاد في البرومو الرسمي لمسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"

طرحت شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمي لمسلسل “جودر - ألف ليلة وليلة” بطولة الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه في سباق دراما مسلسلات رمضان 2024 .

وظهرت في البرومو الفنانة ياسمين رئيس، تجسد دور “شهرزاد” وتسرد الحكايات والأساطير لـ “شهريار” ويجسد شخصيته الفنان ياسر جلال.

مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، تاليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، إنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر وAROMA - تامر مرتضى.

المسلسل فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

ويشهد سباق مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية الأعمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، إذ تُقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.