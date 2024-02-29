الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. بوستر منفرد لإسعاد يونس فى "كامل العدد +1" على ON

إسعاد يونس
إسعاد يونس

طرحت قناة on بوستر منفردا للفنانة إسعاد يونس بشخصيتها في مسلسل "كامل العدد +1" المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل، حيث تجسد شخصية تدعى "حياة" وهي فنانة معتزلة وتجمعها العديد من المواقف مع زوجها.

وكانت قناة ON أعلنت عن عرض مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة خلال شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها.

مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة  Eagle Films للمنتج جمال سنان.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024.

يذكر أن المتحدة للخدمات الإعلامية تدفع هذا العام بعدد كبير من مسلسلات الـ15 حلقة، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المخرجين من المؤلفين للتواجد، كما تفتح المجال لفرص أكبر للعمل سواء لدى الفنانين أو العاملين وراء الكاميرا، طرح أفكار أكثر تنوعًا، وكذلك الإسراع من الإيقاع والقضاء على الملل.

وتقدم إسعاد يونس برنامج "صاحبة السعادة" تستضيف فيه نوعية مختلفة من النجوم وصناع الفن، نجوم الرياضة، صناع الموسيقى، بالإضافة إلى الترويج للصناعات المصرية والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه لقصص النجاح الملهمة.

وبدأ عرض البرنامج في 2014 على قناة شبكة قنوات سي بي سي وحظى بمتابعة واسعة من المتابعين وفي 2018 انتقل البرنامج ليذاع على قناة دي إم سي.

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