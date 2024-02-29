الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. dmc تروج لشخصيات صلاح عبدالله وخالد شباط في "عتبات البهجة"

عتبات البهجة
عتبات البهجة

تواصل قناة dmc ترويجها لمسلسل “عتبات البهجة” بطرح بوسترات منفردة لأبطال العمل، وأخرهم الفنان صلاح عبدالله والفنان السوري خالد شباط، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل حصريًا عبر شاشاتها.

وكشف الفنان صلاح عبدالله أنه يجسد شخصية دكتور صيدلي على المعاش يدعى عرفان وهو صديق يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة، موضحا أنهم أصدقاء ولديهم مشاكل لا حصر لها يوجهونها في مسلسل عتبات البهجة.

وأشار صلاح عبد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أنه تربطه بيحيى الفخراني وزوجته لميس جابر علاقة شخصية قوية جدا منذ زمان طويل، لافتا إلى أنه اشترك معه من سنوات في مسلسل سكة الهلالي من تأليف يوسف معاطي.

واستكمل: "الظروف لم تسمح أننا نلتقي أنا ويحيى الفخراني في عمل فني طوال الفترة الماضية لحد ما جاءت عتبات البهجة وأول لما شوفت الكتاب ابراهيم عبد المجيد وجهة الإنتاج بادرت بالدخول للعمل مع ملك الدراما يحيى الفخراني وملك الإخراج مجدي أبو عميرة".
 

وحرص أبطال مسلسل عتبات البهجة، المقرر طرحه ضمن السباق الرمضاني القادم على شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، على توجيه رسالة بلغة الإشارة للترويج لمسلسلهم المقبل، وظهر كل من أبطال العمل وهم يقدمون رسالتهم قائلين "بنحبكم".

مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

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