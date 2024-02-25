مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "مسار إجباري" على 3 قنوات

يعرض مسلسل "مسار إجباري الذي يخوض بطولته النجمان الصاعدان عصام عمر وأحمد داش، عبر 3 قنوات وهم cbc وon والحياة، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر واتش إت.

ويواصل النجمان أحمد داش وعصام عمر تصوير مشاهد مسلسلهما الجديد "مسار إجباري" على قدم وساق للعرض في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

روجت منصة Watch it الرقمية لمسلسل مسار إجباري بطولة النجمين عصام عمر وأحمد داش، المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجمين وعلقت قائلة: "أحداث شيقة هنعيشها مع أولاد عمر البرنس.. بس تفتكروا إيه المشكلة اللي هيتورطوا فيها".

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الاذين يكتشفان سراً يغير حياتهما رأساً على عقب.