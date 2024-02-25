مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني على dmc

أعلنت شبكة قناة dmc عن عرضها لمسلسل “بابا جه” الذي يخوض بطولته النجم أكرم حسني طوال شهر رمضان 2024 المقبل، والذي يواصل تصويره بقيادة المخرج خالد مرعي.

ويظهر الفنان أحمد أمين كضيف شرف مع الفنان أكرم حسنى في مسلسل بابا جه، المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليتلقى أحمد أمين بـ أكرم حسنى بعد 5 سنوات من عرض مسلسل "الوصية" الذى تقاسم الثنائى بطولته وتم عرضه فى شهر رمضان 2018.

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.