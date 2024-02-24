السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل وكواليس تصوير مسلسل "الكبير أوي 8"

الكبير أوى 8
الكبير أوى 8

ينتظر جمهور النجم أحمد مكي عرض مسلسله الجديد “الكبير أوي” الموسم الثامن في الماراثون الرمضاني المقبل، والذي يعد استكمالًا لنجاحات المواسم السابقة، بقيادة المخرج أحمد الجندي.

تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8

وحرص “مكي” على تضمن الموسم الثاني أحداث جديدة ومختلفة عن ما قدمه من قبل، ليواصل نجاحه الكبير بتقديم شخصية “الكبير” الذي ظل راسخًا ومحافظًا على نجاحه طوال المواسم السبع الماضية، بسبب ابتكارات صناع العمل في صنع حالة من الكوميديا التي تواكب العصر دائمًا.

فسلط الضوء العام الماضي على الإنفلونسر وكيفية استخدامهم الخاطيء للسوشيال ميديا، كما حرص على تمثيل المهرجانات السينمائية بشكل مختلف وكوميدي وهو ما أحدث ضجة واسعة خلال العام الماضي وجعله يتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل حتى نهاية الشهر الكريم، بالإضافة إلى ألعاب الفيلم الكوري “الحبار” ولكن بطريقته الخاصة.

ومن المقرر أن يظهر العام الجاري شخصيات جديدة ومختلفة ومنها شخصية “ذا ماسك” للنجم العالمي جيمكاري، وشخصيات المسلسل الأسباني “لاكاسا” بالإضافة إلى شخصيات غير متوقعة ظهرت خلال التريلر التشويقي للعمل التي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الأيام الماضية.

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كواليس تصوير الكبير أوي 8

 

يواصل صناع مسلسل الكبير أوي 8 تصوير مشاهدهم على قدم وساق  داخل الديكور الرئيسي للعمل والمخصص بمحافظة “المزاريطة” وهي محافظة خيالية تخص شخصية الكبير، وانهوا ما يقرب من 80% من مشاهد العمل، ويتبقى لهم مشاهد قليلة ومن المفترض الانتهاء منه بالكامل خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم.

 

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف، إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عددا من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.

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