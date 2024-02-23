الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. سهر الصايغ تكشف عن شخصيتها في "المعلم"

سهر الصايغ
سهر الصايغ

تواصل الفنانة سهر الصايغ، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “المعلم” الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان، وتدور بدور البطولة النسائية أمامه لعرضه خلال موسم رمضان 2024.

وكشفت “سهر” عن شخصيتها في مسلسل “المعلم”، حيث شاركت صور لها من داخل كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت قائلة: “زمزم مسلسل المعلم رمضان 2024”.

 وتظهر سهر الصايغ خلال الاحداث بدور زوجة مصطفى شعبان،  يجمع العمل سهر الصايغ ومصطفى شعبان للعام الثانى على التوالي في دراما رمضان بعد مسلسل "بابا المجال" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023.

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير، وتدور الأحداث في اطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

وكان آخر أعمال سهر الصايغ في السينما، فيلم "الباب الأخضر" الذى تم عرضه حصرياً على منصة Watch it، وهو تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، عابد عنانى، إسلام حافظ، سما ابراهيم، لطيفة فهمى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

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