الأكثر تداولا.. أسماء مسلسلات رمضان 2024

بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان الكريم، والذي يشهد منافسة قوية بين كبار النجوم، والذين يواصلون تصوير أعمال التلفزيونية استعداداً لعرضها خلال الماراثون الرمضاني المقبل، ويبحث الجمهور بكثرة عن أسماء مسلسلات رمضان 2024، وهو ما يرصده الدستور خلال التقرير التالي.

أسماء مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8

يواصل النجم أحمد مكي سلسلة نجاحاته بمسلسل “الكبير أوي” من خلال تقديم موسم جديد وهو الثامن خلال شهر رمضان 2024 المقبل، ويشارك في بطولته بجانب بطولة أحمد مكي كل من رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل سر إلهي

قررت الفنانة روجينا خوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “سر إلهي”، ويعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب روجينا كل من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

مسلسل فراولة

عادت النجمة نيللي كريم للدراما الكوميدية بعد تقديمها مسلسل “100 وش” ونجاحه الكبير، وذلك بخوضها الماراثون الرمضاني بمسلسل “فراولة” وهو مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، تقى حسام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي الذي يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

مسلسل صدفة

فاجأت الفنانة ريهام حجاج جمهورها بتقديم مسلسل كوميدي اجتماعي خلال شهر رمضان 2024 المقبل، وذلك من خلال مسلسل صدفة، ويشارك في بطولته بجانبها كل من خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطي، عمرو صحصاح، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدي، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

مسلسل حق عرب

يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل حق عرب الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعد البطولة الأولى المطلقة له في الدراما التلفزيونية، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجي، وبطولة رياض الخولي، وفاء عامر، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في طار شعبي أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي خلال الأحداث.

مسلسل الحشاشين

يعد مسلسل الحشاشين من الأعمال الأضخك انتاجًا بمسلسلات رمضان 2024 المقبل، ويخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل بيت الرفاعي

يقدم النجم أمير كرارة دور جديد ومختلف عما قدمه من قبل من خلال مسلسل “بيت الرفاعي” ويظهر بشخصية طبيب جراحة عظام، ويشاركه البطولة كل من، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل المعلم

يخوض الفنان مصطفى شعبان الماراثونا لرمضاني بمسلسل “المعلم” ويشاركه البطولة سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل جودر

يخوض بطولة “جودر” النجم ياسر جلال، وينتمي لنوعية الفانتازيا الفريدة من نوعها وتعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح إنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

مسلسل بابا جه

يشارك الفنان أكرم حسني بمسلسل “بابا جه” المكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

مسلسل مليحة

مسلسل مليحة يعتبر من ضمن أبرز الأعمال المرتقبة وهو بطولة النجمة الكبيرة ميرفت أمين والنجم دياب وهو العمل الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة +ds.