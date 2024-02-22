الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أمير كرارة لـ"الدستور": "بيت الرفاعى" مختلف وأحمد نادر جلال مخرج عبقرى

أمير كرارة
أمير كرارة

قال الفنان أمير كرارة، إن مسلسل "بيت الرفاعي" جديد ومختلف عما قدمه من قبل، ويحمل العديد من المفاجآت، خاصة وأنه يظهر بشخصية طبيب لأول مرة، مشيرًا إلى أن كواليس العمل تتمتع بالبهجة وروح التعاون بين جميع أفراد المسلسل، سواء أمام أو خلف الكاميرا.

وأعرب "كرارة"، في تصريحٍ لـ"الدستور"، عن سعادته الشديدة لتكرار التعاون مع المخرج أحمد نادر جلال، بعد تعاونهما من قبل في مسلسل "العائدون"، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ووصفه بأنه مخرج عبقري وإنساني لدرجة كبيرة، بالإضافة إلى أنه شخص خلوق وذو رؤية فنية مهمة، لافتًا إلى أنه من ضمن الأسباب الرئيسية للموافقة على العمل، بالإضافة إلى المؤلف بيتر ميمي، الذي أبدع في كتابة أحداث شيّقة تليق بالمنافسة الرمضانية، مؤكدًا أنه يثق به ويعتبره رفيق الكفاح بمسيرته الفنية.

دراما رمضان 2024.. "بيت الرفاعي"

وأشار إلى أن العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي له أكثر من خط درامي ومليء بالإثارة والتشويق، مؤكدًا أنه يُجسِّد دورا جديدا ومختلفا تمامًا عما قدمه من قبل، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب جمهوره الذي يحرص دائمًا على تقديم كل ما هو جديد له ليكون عند حسن ظنه بهم.

مسلسل "بيت الرفاعي" يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن بجانب الفنان أمير كرارة، حيث سيشاركه البطولة كل من: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.

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