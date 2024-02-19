إيناس كامل: أظهر بدور زوجة عنيدة وقوية في "بيت الرفاعي"

قالت الفنانة إيناس كامل إن المخرج أحمد نادر جلال وراء ترشيحها للمشاركة في مسلسل “بيت الرفاعي” وهو ما اعتبرته من حظها الجميل، خاصة أنها سبق لها التعاون معه أكثر من مرة آخرها في مسلسل "حرب" العام الماضي، مشيرة إلى أنها تعتبره "نقطة ضعفها" في العمل حيث تشعر بالسعادة الكبيرة عندما تعمل معه.

أضافت إيناس، لـ"الدستور"، أنها سعيدة للغاية بالعمل مع الفنان أمير كرارة واصفة إياه بـ"أمير أخلاقًا" وشاطر ومريح في التعامل، ويتسم بخفة الظل ومتواضع فيشعر الممثل الذي يقف أمامه بارتياحية شديدة وكأنه يعرفه من قبل، فضلاً عن ثقته الشديدة بنفسه، مشيرة إلى أنها تجسد دور زوجته ضمن الأحداث وهى زوجة عنيدة وقوية، ويتعرض لموقف يغير مجرى حياتهما، مؤكدة أن العمل مختلف وشيق لأبعد الحدود.

وأكدت أن العمل ملئ بالمفاجآت وكل مفاجأة تجذب المشاهد للمفاجأة التي تليها ما تجعله في حالة فضول لمعرفة الأحداث، لافتة أن العمل ليس شعبي بحت، لكنه مزيج من الإثارة والتشويق واكشن واجتماعي وله خط درامي شعبي، معربة عن تحمسها الشديد لعرضه في رمضان 2024 المقبل.

"بيت الرفاعى" يشارك في بطولته بجانب النجم أمير كرارة، كل من النجم أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

تضم قائمة مسلسلات رمضان 2024 أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.