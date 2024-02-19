مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة سينرجي مسلسل "بيت الرفاعي" البوستر الدعائي الجديد والخاص بالعمل المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 بطولة الفنان أمير كرارة.



قصة مسلسل بيت الرفاعي



تدور أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي" وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، ولكن تقع العديد من الأحداث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ أن مهنته الأساسية هي أنه تاجر آثار، والذي يجسده الفنان أمير كرارة، في إطار من التشويق والاكشن وبطريقة تسرد الحارة المصرية بطابع مميز وجديد وبقصص مغايرة عما تم تقديمها من قبل في الدراما المصرية .

وتظهر الفنانة ميرنا جميل مجسدة دور “كوافيرة” تقع في غرامة على الرغم أنه متزوج من الفنانة إيناس كامل، وبينما تظهر الفنانة ملك قورة بدور شقيقته، ويكون كرارة على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، كما يلعب سيد رجب دور عمه وتقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق .

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يضم العديد من الفنانين، النجم أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

وشارك الفنان أمير كرارة في مسلسل "سوق الكانتو" رمضان 2023 بطوله مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.