الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

تواصل النجمة صبا مبارك تصوير أحداث المسلسل الدرامي الجديد “لحظة غضب” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 بشكل حصري عبر منصة watch it. 

ويبحث الكثيرون عن قصة مسلسل لحظة غضب وموعد عرضه وقائمة أبطاله بعد أن ظهرت بطلة العمل صبا مبارك بصورة مشوقة على البوستر الدعائي للمسلسل. 

ونقدم لجمهور ومحبي مسلسل لحظة غضب قصة مسلسل لحظة غضب وأبطاله وموعد عرضه في شهر رمضان المقبل . 

مسلسل لحظة غضب 

ويعرض مسلسل لحظة غضب في شهر رمضان المقبل 2024 عبر منصة watch it بشكل حصري، ويعد مسلسل لحظة غضب لصبا مبارك من المسلسلات المنتظرة في شهر رمضان المقبل 2024. 

ومسلسل “لحظة غضب” هو واحدًا من الأعمال التي تنتمي لأعمال الـ15 حلقة والذي يعرض خلال أيام شهر رمضان، إذ أنه يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجات. 

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويشارك النجمة صبا مبارك في بطولة مسلسل "لحظة غضب” كلا من الفنان محمد شاهين، والفنان على قاسم، ناردين فرج وسارة عبد الرحمن وعدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك في مسلسل لحظة غضب عدد من ضيوف الشرف.

لحظة غضب

قصة مسلسل لحظة غضب 

ويواصل أبطال مسلسل لحظة غضب تصويره تحت قيادة المخرج عبد العزيز النجار الذي حقق نجاحا كبيرا في مسلسل حالة خاصة. 

وطرحت منصة واتش إت تحت شعار رمضان عندنا عدد من الصور من كواليس مسلسل لحظة غضب وظهر نجوم العمل بشكل مختلف تماما عما سبق وان قدموه في أعمالهم المختلفة. 

كما تم طرح بوسترات منفردة لأبطال العمل في إطار الخطة الدعائية لمسلسل لحظة غضب. 

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار اجتماعي تشويقي حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية وتظهر حالة المشاكل التي تحدث بين طرفين في علاقة حب في إطار من الرومانسية والممزوجة بالتشويق والمفاجات طوال الأحداث.

ومن المقرر طرح البرومو الدعائي للعمل خلال أيام عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، فيما يواصل المخرج عبد العزيز النجار مونتاج العمل بالتزامن مع تصويره ليكون جاهزا للعرض مع بداية شهر رمضان المقبل.

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