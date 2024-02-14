دراما رمضان 2024 |watch it تطرح الصور الأولى من «لحظة غضب»

طرحت منصة watch it الإلكترونية عددا من الصور لأحدث أعمالها مسلسل "لحظة غضب"، المقرر عرضه بشكل حصري في موسم رمضان المقبل 2024.

ونشرت المنصة صورا لأبطال المسلسل، ظهرت خلالها كل من: صبا مبارك، ناردين فرج، محمد شاهين، على قاسم.

وعلقت المنصة على الصور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "من كواليس مسلسل "لحظة غضب"، مسلسل لحظة غضب من أعمال WATCHIT الأصلية في رمضان حصريًا على WATCH IT".



ويعتبر مسلسل “لحظة غضب” أحدث أعمال منصة WATCH IT الرقمية والمقرر عرضه عبر المنصة خلال شهر رمضان المقبل.

“لحظة غضب” يشارك في بطولته بجانب النجمة صبا مبارك كل من الفنان محمد شاهين، والفنان على قاسم، وعدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف.

ويواصل صناع وأبطال “لحظة غضب" في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث المسلسل والمكون من 15 حلقة فقط لسرعة الانتهاء من أولى حلقاته الأيام المقبلة تمهيدا لجاهزيته للعرض للجمهور بموسم رمضان المقبل.

ومن المقرر طرح البرومو الدعائي للعمل خلال أيام، فيما يواصل المخرج عبد العزيز النجار مونتاج العمل بالتزامن مع تصويره.

مسلسل “لحظة غضب” واحد من الأعمال التي تنتمي لأعمال الـ15 حلقة خلال أيام شهر رمضان، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر حالة المشاكل التي تحدث بين طرفين في علاقة حب حافلة بالرومانسية وممزوجة بالتشويق والمفاجات.

كواليس مسلسل لحظة غضب

كواليس مسلسل لحظة غضب

كواليس مسلسل لحظة غضب