الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 |watch it تطرح الصور الأولى من «لحظة غضب»

صبا مبارك من كواليس
صبا مبارك من كواليس مسلسل لحظة غضب

طرحت منصة watch it الإلكترونية عددا من الصور لأحدث أعمالها مسلسل "لحظة غضب"، المقرر عرضه بشكل حصري  في موسم رمضان المقبل 2024. 

ونشرت المنصة صورا لأبطال المسلسل، ظهرت خلالها كل من: صبا مبارك، ناردين فرج، محمد شاهين، على قاسم.

 

وعلقت المنصة على الصور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "من كواليس مسلسل "لحظة غضب"، مسلسل لحظة غضب من أعمال WATCHIT الأصلية في رمضان حصريًا على WATCH IT".
 

ويعتبر مسلسل  “لحظة غضب” أحدث أعمال منصة WATCH IT الرقمية والمقرر عرضه عبر المنصة خلال شهر رمضان المقبل.

“لحظة غضب” يشارك في بطولته بجانب النجمة صبا مبارك كل من الفنان محمد شاهين، والفنان على قاسم، وعدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف.

 

ويواصل صناع وأبطال “لحظة غضب" في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث المسلسل والمكون من 15 حلقة فقط لسرعة الانتهاء من أولى حلقاته الأيام المقبلة تمهيدا لجاهزيته للعرض للجمهور بموسم رمضان المقبل.

ومن المقرر طرح البرومو الدعائي للعمل خلال أيام، فيما يواصل المخرج عبد العزيز النجار مونتاج العمل بالتزامن مع تصويره. 

 

مسلسل “لحظة غضب” واحد من الأعمال التي تنتمي لأعمال الـ15 حلقة خلال أيام شهر رمضان، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر حالة المشاكل التي تحدث بين طرفين في علاقة حب حافلة بالرومانسية وممزوجة بالتشويق والمفاجات.

 

 

كواليس مسلسل لحظة غضب
كواليس مسلسل لحظة غضب
كواليس مسلسل لحظة غضب
كواليس مسلسل لحظة غضب
كواليس مسلسل لحظة غضب
كواليس مسلسل لحظة غضب
كواليس مسلسل لحظة غضب
كواليس مسلسل لحظة غضب
لحظة غضب مسلسل لحظة غضب لحظة غضب watch it مسلسلات رمضان 2024 كواليس مسلسل لحظة غضب

مواد متعلقة

مسلسلات مضان 2024 | تفاصيل حكاية جودر من الف ليلة وليلة

خالد الكمار يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخرانى

دراما رمضان 2024|فتحى عبدالوهاب يستعين بالمراجع التاريخية لتجسيد شخصية نظام الملك بـ"الحشاشين"

دراما رمضان 2024|سما إبراهيم بخمسة وجوه مختلفة في رمضان

دراما رمضان 2024 | تفاصيل شخصيات نجوم مسلسل بدون سابق إنذار

صبا مبارك تتصدر ترند "إكس" فى العالم العربى بمسلسل "بين السطور"

مسلسلات رمضان 2024 |المتحدة تكشف عن بوستر "سر إلهي" لـ روجينا

مواعيد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك.. اتساع دائرة المشتبه فيهم

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

الرئيس السيسى والسيدة قرينته يستقبلان نظيره التركى وقرينته فى مطار القاهرة

القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى ألفت حسين كامل

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-2-2024 مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة