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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024|سما إبراهيم بخمسة وجوه مختلفة في رمضان

سما ابراهيم
سما ابراهيم

تخوض الفنانة سما إبراهيم السباق الرمضاني المقبل 2024 بخمسة أعمال درامية دفعة واحدة، ولن تظهر بدور الكبيرة فحت خلال الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي والمقرر عرضه في شهر رمضان. 

أعمال سما إبراهيم في رمضان 


تشارك الفنانة سما إبراهيم خلال موسم رمضان 2024 في عدد من الأعمال الدرامية منها بطولة مسلسل “بابا جه” أمام النجم أكرم حسني والعمل يشارك في بطولته كل من الفنانة نسرين أمين، محمد أوتاكا، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم، والعمل من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

 

وتلعب سما إبراهيم دور رئيسة عصابة تتاجر في السلاح في مسلسل "بـ100 راجل" للنجمة سمية الخشاب، حيث تدخل في صراعات مع سمية الخشاب، من المتوقع أن يتم عرض العمل في شهر رمضان لعام 2024.

 

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي، من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

 

كما تشارك سما إبراهيم، في بطولة مسلسل "عتبات البهجة" أمام  الفنان الكبير يحيى الفخرانى، ويشاركهم العمل كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.

 

وتواصل سما إبراهيم تصوير دورها أيضًا في  مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل. 

 

وتشارك في  مسلسل رحيل للنجمة ياسمين صبري كما تشارك في مسلسل بـ "100 راجل" لسمية الخشاب.

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