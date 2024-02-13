دراما رمضان 2024 |كريم عبد العزيز يوشك على الانتهاء من تصوير "الحشاشين"

أوشك النجم كريم عبد العزيز على الانتهاء من تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “الحشاشين” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

فقد قطع المخرج بيتر ميمي شوطا كبيرا في تصوير المسلسل الذى يعد الاضخم انتاجيا خلال شهر رمضان المقبل 2024.

ويواصل النجم كريم عبد العزيز وأبطال مسلسل الحشاشين تصوير العمل بديكور مدينة الإنتاج الإعلامي حاليا.

ويعكف بيتر ميمي على الانتهاء من مونتاج عدد من اللقطات والمشاهد المميزة بالمسلسل لطرح البرومو الدعائي والرسمي للمسلسل المنتظر ان يحظي بنسبة مشاهدة مرتفعة خلال موسم رمضان 2024.

ولاقي الصور الأولى لكريم عبد العزيز وأبطال المسلسل رواجا كبيرا بين الجمهور الذي وصفه بالملحمة.

وعلم الدستور أن الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال انتهى من كتابة حلقات العمل بالكامل.

ويشهد مسلسل الحشاشين إبهار من حيث الصورة والديكورات حيث تم تصوير مشاهده بين مصر وعدد من الدول الأجنبية.

وفى سياق متصل، تطرح شركة سينرجى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمى للمسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا لانطلاق الحملة الدعائية الكاملة للمسلسل عبر منصات التواصل الاجتماعى والقناة العارضة للمسلسل، فى الوقت الذى يسعى خلاله المخرج بيتر ميمي، لإنهاء كل مشاهد المسلسل، إذ تم تصوير عدد كبير من المشاهد في أكثر من دولة حول العالم، ويقوم "ميمي" بالانتهاء من أعمال المونتاج بشكل دوري تزامنًا مع التصوير، الذي يقوم بإدارته بعناية شديدة؛ بسبب أعمال الجرافيك والمجاميع التي تأخذ جهدا كبيرًا خلال التصوير.

تفاصيل وأحداث مسلسل "الحشاشين"

"الحشاشين" يحتوى على 30 حلقة، وينضم إلى قائمة الأعمال الدرامية التاريخية، حول (حسن الصباح)، زعيم الحشاشين ويجسده كريم عبدالعزيز، الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيدا عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها "قلعة ألموت"، حيث ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

ويتناول المسلسل قصة "الحشاشين" أو "الحشيشية"، وهي طائفة شيعية انفصلت عن الفاطميين في القرن الخامس الهجري، وعرفوا خلال تلك الفترة بغدرهم ومحاولة الوصول الدائم للسلطة من خلال أكاذيبهم على الناس الذين صدقوهم بسبب بعض الأفعال المبنية على الكذب والتضليل.

صناع وأبطال مسلسل "الحشاشين"

ويشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام كريم عبدالعزيز، منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج بيتر ميمي.