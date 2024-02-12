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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 |watch it تطرح البوسترات الدعائية لمسلسل "بابا جه"

أكرم حسني
أكرم حسني

تحت شعار رمضان عندنا طرحت منصة watch it البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل “بابا جه” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

حيث طرحت منصة watch it بوسترات منفردة لأبطال العمل كل على حدة استعدادا لعرضه على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

أكرم حسني بابا جه

ونشرت watch it البوسترات الدعائية مصحوبة بتعليق :"انتظرو النجم أكرم حسني في مسلسل" بابا جه" على watch it في رمضان. 

نسرين أمين 

ويواصل النجم أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه ” على قدم وساق بقيادة المخرج خالد مرعي ليخوض به منافسة مسلسلات رمضان 2024 المقبل.

وينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة ولم يستقر صناعه موعد طرحه سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم، وانتهى صناع العمل من تصوير معظم مشاهد المسلسل نظرا لتكثيف ساعات التصوير. 

اوتاكا

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول (هشام) رجل في الأربعينات من عمره يعمل مديرا تنفيذيا في إحدى الفنادق العالمية تنقلب حياته رأسا على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب فيروس كوفيد حيث يصبح مقيما في المنزل بشكل دائم فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟

بينما تجسد نسرين أمين دور زوجته ولهما 3 أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء كيفية تربيتهم تربية سليمة، أما الفنانة سماء إبراهيم فتظهر بدور عمته، وتحدث مفارقات كوميدية عديدة في إطار اجتماعي مشوق خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

“بابا جه” مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا  والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

سما ابراهيم 
فريال يوسف 
سليم مصطفى 
هنا
ياسر الطوبجي 
لافينيا نادر
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