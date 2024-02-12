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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. انطلاق أولى حلقات برنامج "عوام في بحر الكلام" على ON

برنامج عوام في بحر
برنامج عوام في بحر الكلام

تنطلق مساء اليوم الاثنين على قناة ON أولى حلقات برنامج "عوام ف بحر الكلام" للشاعر جمال بخيت، ويعرض البرنامج في تمام الساعة السادسة مساءً.

تفاصيل أولى حلقات برنامج عوام في بحر الكلام 

وتتناول أولى حلقاته حقيقة أول نشيد وطني لمصر، وأسرار وكواليس أخرى يفجرها الشاعر جمال بخيت فى الحلقة مع ضيفه الدكتور محمد رفعت عبد العزيز صاحب كتاب “النشيد الوطنى لمصر” فى أول ظهور له.

والبرنامج يعرض أسبوعيًا ليؤرخ لدور الأغنية بمختلف أنواعها في تشكيل وجدان الشعب المصرى والعربي ويهتم بإحياء سير مبدعى الأغاني التي نردد كلماتها دون علم بأسماء مؤلفيها.

يستضيف الشاعر جمال بخيت في حلقات البرنامج شعراء وأبناء مؤلفي الأغاني الراحلين لتوثيق مسيرتهم والتعرف على أسرار من كواليس صناعة الأغنية المصرية.


جمال بخيت 

هو شاعر وكاتب أغاني مصري خريج كلية الإعلام قسم صحافة عام 1979 من  جامعة القاهرة. 


اختارته الإذاعة المصرية 4 مرات متتالية ليكتب الأغنية التي يشارك بها في مسابقة الأغنية العربية التي يقيمها سنويا اتحاد الإذاعات العربية لجامعة الدول العربية.


في عام 1995 شارك في المسابقة التي عقدت في الأردن بنعشق الحياة لحن حلمي بكر وغناء غادة رجب وفازت الأغنية بالجائزة الكبرى وهي جائزة الميكروفون الذهبي كأفضل عمل متكامل.


في عام 1996 شارك في المسابقة التي عقدت بالبحرين بأغنية “اتجمعوا” لحن عمار الشريعي وغناء أنغام وفازت الأغنية بجائزة أفضل لحن.


وفي عام 1998 شارك بأغنية “غني” لحن حلمي بكر وغناء رحاب مطاوع وقد فاز الشاعر بجائزة أفضل نص كما فاز الفنان حلمي بكر بجائزة أفضل لحن عن نفس الأغنية.


اختارته الإذاعة المصرية للمشاركة بأغنية (وطن عربى) في مسابقة الأغنية العربية التي أقيمت في دمشق يوم 16 / 6 / 2005.

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