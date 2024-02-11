الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غموض وتشويق.. صبا مبارك تتصدر بوستر مسلسل "لحظة غضب"

بوستر مسلسل لحظة
بوستر مسلسل لحظة غضب

تصدرت النجمة صبا مبارك البوستر التشويقي لمسلسل "لحظة غضب" المنتظر عرضه في رمضان القادم 2024 على منصة Watch It، من إخراج عبدالعزيز النجار.


وقد أطلقت Watch It البوستر التشويقي اليوم الأحد، حيث تظهر "صبا" بظهرها وهي تسير وتحمل في يدها أداة فرد العجين الخشبية (النشابة) التي تستخدم في المطبخ، حيث يبدو أنها مقبلة على فعل تفرغ من خلاله غضبها باستخدام هذه الآلة. 

المسلسل بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، سارة عبد الرحمن، على قاسم، ناردين فرج، تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

مسلسل بين السطور 

يذكر أن أحدث أعمال النجمة صبا مبارك التلفزيونية مسلسل "بين السطور" الذي يُعرض حاليًا على منصة شاهد متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته أيضاً أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

يتناول مسلسل بين السطور حياة الإعلامية هند سالم، وتجسدها النجمة صبا مبارك، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الأخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته، وتتكشف العديد من الأسرار التي تهدد حياتها وزواجها.

أما أحدث أعمالها السينمائية فهو فيلم أنف وثلاث عيون، الذي يُعرض حالياً بدور العرض السينمائية المصري والعربية، وهو معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio، وتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين، أمينة خليل، سلمي أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، إخراج أمير رمسيس.

صبا مبارك النجمة صبا مبارك البوستر التشويقي الأول لمسلسل لحظة غضب لحظة غضب مسلسل لحظة غضب رمضان 2024

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