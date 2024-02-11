وفاة والدة سما إبراهيم

أعلنت الفنانة سما إبراهيم، عن وفاة والدتها، ولم تعلن حتى الآن عن موعد ومكان جنازة وعزاء والدتها.

وكتبت سما إبراهيم عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أمي إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم الدعاء".

وتشارك الفنانة سما إبراهيم خلال موسم رمضان 2024 في عدد من الأعمال الدرامية.

حيث انضمت مؤخرا إلى مسلسل رحيل للنجمة ياسمين صبري ومسلسل "رحيل"، من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج إبراهيم فخر، بطولة كل من أحمد صيام وحازم سمير بالإضافة إلى سما إبراهيم.

كما تشارك سما إبراهيم في بطولة مسلسل “بابا جه” أمام النجم أكرم حسني والعمل يشارك في بطولته كل من الفنانة نسرين أمين، محمد أوتاكا، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم، والعمل من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

وتلعب سما إبراهيم دور رئيسة عصابة تتاجر في السلاح في مسلسل "بـ100 راجل" للنجمة سمية الخشاب، حيث تدخل في صراعات مع سمية الخشاب، من المتوقع أن يتم عرض العمل في شهر رمضان لعام 2024.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي، من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

كما تشارك سما إبراهيم، في بطولة مسلسل "عتبات البهجة" أمام الفنان الكبير يحيى الفخرانى، ويشاركهم العمل كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.

كما انضمت سما إبراهيم أيضًا لأبطال مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل.