دراما رمضان 2024| ربع مليون مشاهدة لبرومو مسلسل "إمبراطورية ميم" لخالد النبوى

حقق برومو مسلسل "إمبراطورية ميم" للنجم خالد النبوي رواجًا كبيرًا بين الجمهور عقب طرحه على مختلف الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

واستطاع برومو المسلسل جذب المشاهدين لما به من جرعة كوميدية اجتماعية، محققًا 250 ألف مشاهدة في ساعات.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد طرحت بوستر منفردًا لبطل مسلسل إمبراطورية ميم الفنان خالد النبوي.

ومن المقرر عرض مسلسل "إمبراطورية ميم" عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it الرقمية خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وكانت منصة watch it قد روجت لمسلسل "إمبراطورية ميم"، والذي يعرض بشكل حصري من خلال نشر مجموعة بوسترات منفردة لأبطال العمل استعدادًا لعرضه.

ويواصل خالد النبوى تصوير أحداث مسلسله الجديد "إمبراطورية ميم"؛ على قدم وساق تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان المقبل، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.

وانتهى المؤلف محمد سليمان عبدالمالك من كتابة المعالجة الخاصة بمسلسل إمبراطورية ميم، وذلك بأسلوب عصري، حيث يتناول العمل الحدوتة الأصلية للرواية ولكن بشكل يتناسب مع العصر الحالي.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجلًا، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبدالقدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.

وتضم قائمة أبناء خالد النبوى في مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهم 6 أبناء، وتأتي أسماؤهم كالتالي: "نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى".

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية