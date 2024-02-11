الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| ربع مليون مشاهدة لبرومو مسلسل "إمبراطورية ميم" لخالد النبوى

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

حقق برومو مسلسل "إمبراطورية ميم" للنجم خالد النبوي رواجًا كبيرًا بين الجمهور عقب طرحه على مختلف الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

واستطاع برومو المسلسل جذب المشاهدين لما به من جرعة كوميدية اجتماعية، محققًا 250 ألف مشاهدة في ساعات. 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد طرحت بوستر منفردًا لبطل مسلسل إمبراطورية ميم الفنان خالد النبوي.

ومن المقرر عرض  مسلسل "إمبراطورية ميم" عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه عبر منصة  Watch it الرقمية خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وكانت منصة watch it قد روجت لمسلسل "إمبراطورية ميم"، والذي يعرض بشكل حصري من خلال نشر مجموعة بوسترات منفردة لأبطال العمل استعدادًا لعرضه. 

ويواصل خالد النبوى تصوير أحداث مسلسله الجديد "إمبراطورية ميم"؛ على قدم وساق تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان المقبل، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.

وانتهى المؤلف محمد سليمان عبدالمالك من كتابة المعالجة الخاصة بمسلسل إمبراطورية ميم، وذلك بأسلوب عصري، حيث يتناول العمل الحدوتة الأصلية للرواية ولكن بشكل يتناسب مع العصر الحالي. 

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم 

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجلًا، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبدالقدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.

وتضم قائمة أبناء خالد النبوى في مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهم 6 أبناء، وتأتي أسماؤهم كالتالي: "نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى".

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم برومو مسلسل إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم خالد النبوي مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024| القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان على منصة "watch it"

"الوثائقية" تطرح البرومو الدعائى لـ"الحياة فى كوبا" استعدادًا لعرضه

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. أبرز الأحداث

دراما رمضان 2024|طرح البوستر التشويقى الأول لمسلسل "بابا جه"

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله.. الحلقات الجديدة

مسلسلات رمضان 2024|شخصية أحمد العوضى مفاجأة للجميع فى "حق عرب"

دراما رمضان 2024|موعد عرض مسلسل "عتبات البهجة" لـ يحيى الفخرانى

دراما رمضان 2024|نصف مليون مشاهدة لبرومو "الكبير أوي" الجزء الثامن

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. استقالة رئيسة المجر بعد عفوها عن متحرش بالأطفال

أسعار الذهب اليوم عيار 18.. أسعار السبائك الذهبية في الصاغة

"معلومات الوزراء" يطلق العدد الرابع من "المجلة الدولية المحكمة للسياسات العامة فى مصر"

من هى سامية العطوش ملكة جمال العرب 2024؟.. خلال سطور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح