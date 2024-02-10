"الوثائقية" تطرح البرومو الدعائي لـ"الحياة في كوبا" استعدادا لعرضه

طرحت القناة الوثائقية البرومو الدعائي للفيلم الوثائقي الجديد “الحياة في كوبا” استعدادا لعرضه على شاشتها خلال شهر فبراير.

ونشرت “الوثائقية” البرومو مصحوبا بتعليق: "الجزر التي تدهش الجميع.. وأبرز عادات الكوبيين وهواياتهم ومهنهم، انتظروا الفيلم الوثائقي "الحياة في كوبا" قريبًا على شاشة الوثائقية".

تفاصيل فيلم الحياة في كوبا

الفيلم الوثائقي "الحياة في كوبا" يوثق بعيدًا عن المتداول من خلال نشرات الأخبار وجهًا آخر للحياة هناك، ويستعرض الفيلم الحياة الاجتماعية لمواطني كوبا، وظروف معيشتهم، مسلطًا الضوء على أبرز المهن التي يمارسونها في بلد كاريبي معروف بطبيعته السياحية الساحرة.

أفلام القناة الوثائقية خلال شهر فبراير

وتعرض القناة الوثائقية خلال شهر فبراير مجموعة متميزة من الأفلام الجديدة، عقب النجاح الذي حققته القناة خلال الفترة الماضية، بعرض عددًا من الأعمال الوثائقية المميزة.

وتواصل القناة “الوثائقية” نجاحاتها بعرض أكثر من فيلم وثائقي متنوع خلال شهر فبراير نرصدها في السطور التالية:

مقبرة نفرتيتي المفقود

تعرض قناة "الوثائقية"، خلال شهر فبراير الفيلم الوثائقي "مقبرة نفرتيتي المفقودة"، الذي يوثق حياة الملكة المصرية الجميلة نفرتيتي، زوجة الملك أمنحتب الرابع، كاشفًا لغز المقبرة الملكية التي دُفنت فيها، والتي كانت مختبئة خلف مقبرة الملك توت عنخ آمون. يستعرض الفيلم مشاهد لمومياء الملكة نفرتيتي، التي عاشت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، مسدلًا الستار عن كثير من الأسرار داخل مقبرتها

"الإسعاف المصري.. بطولات خارج دائرة الضوء"

تعرض قناة "الوثائقية" ايضا خلال شهر فبراير، الفيلم الوثائقي "الإسعاف المصري.. بطولات خارج دائرة الضوء"، والذي يوثق حكاية هيئة الإسعاف المصرية منذ نشأتها وصولًا إلى التطور الكبير الذي تشهده حاليًا.

ويستعرض الفيلم في قالب إنسان يعبر مشاهد مؤثرة لأصعب حالات الإنقاذ التي قام بها رجال الإسعاف، الطبيعة الشاقة لعمل المُسعفين، كاشفًا أسرار مهنة تُشكل طوق النجاة الأول للجميع لحظة وقوع الكوارث والأزمات.