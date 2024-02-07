الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| تفاصيل شخصية أحمد داش في "مسار إجباري"

احمد داش من كواليس
احمد داش من كواليس مسلسل مسار إجباري

يواصل الفنان الشاب أحمد داش تصوير أحداث دوره في المسلسل الدرامي الجديد “مسار إجباري” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وانتهى داش من تصوير مشاهد مولد السيدة زينب والتي جمعته بالفنانة جوري بكر. 

تفاصيل دور أحمد داش في مسار إجباري 

وعلمت “الدستور” أن أحمد داش يلعب دور شخص من منطقة شعبية يدعى حسن لديه سيارة لنقل البضائع والمواطنين ويقطن في حي السيدة زينب وتربطه علاقة صداقة بعصام عمر الذي يسكن بمنطقة العباسية ولديه عربية مأكولات في محيط الجامعة. 

ويواصل الكاتب والسيناريست باهر دويدار كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل بالتزامن مع تصويره؛ استعدادا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

مسلسل “مسار إجباري” أولى بطولات أحمد داش وعصام عمر في الدراما الرمضانية. 

وضمت قائمة أبطال مسلسل “مسار إجباري”  كلا من أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.

وكان أحدث المنضمين لبطولة العمل الفنان رشدي الشامي، الذي يبدأ تصوير دوره في المسلسل غدا الخميس. 

وتجسد “بسمة” ضمن الأحداث شخصية والدة أحمد داش، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

بينما تجسد صابرين خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في إطار اجتماعي مشوق.

ويجسد عصام عمر خلال العمل دور حسين وهو دور شاب من منطقة العباسية ويتعرض للعديد من المواقف الغريبة التي تؤثر في حياته بشكل لا يتوقعه، إلا أنه يحاول أن يصل لحل لهذه المواقف غير الطبيعية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق يحمل كثير من المفاجآت غير المتوقعة، وتجسد الفنانة صابرين خلال "مسار إجباري" شخصية والدة عصام عمر.

أبطال مسلسل مسار إجباري

"مسار إجباري" تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين.

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