الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| داش وعصام عمر في السيدة زينب لتصوير "مسار إجباري"

مسلسل مسار اجباري
مسلسل مسار اجباري

انتقل أحمد داش وعصام عمر نجوم مسلسل “مسار إجباري” بصحبة آخرين من نجوم العمل لمنطقة السيدة زينب لتصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل الرمضاني. 

وكشفت مصادر لـ“الدستور” أن المخرجة نادين خان انتقلت إلى ديكور السيدة زينب، لتصوير بعض مشاهد العمل خلال المولد لمعايشة الأجواء الروحانية هناك وتجمع المشاهد التي سيتم تصويرها بمنطقة السيدة بين أحمد داش وجوري بكر وصابرين. 

وينتقل أبطال "مسار إجباري" إلى ديكور الشقة مرة أخرى في العباسية  لتصوير عدة مشاهد، ومن المقرر أن يتم تصوير العمل بين القاهرة وإحدي المحافظات وعدد من اللوكيشنات الداخلية.

مسلسل “مسار إجباري” أولى بطولات أحمد داش وعصام عمر في الدراما الرمضانية. 

وضمت قائمة أبطال مسلسل “مسار إجباري”  كلا من أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

وكان أحدث المنضمين لبطولة العمل الفنان رشدي الشامي، الذي يبدأ تصوير دوره في المسلسل غدا الخميس. 

وتجسد “بسمة” ضمن الأحداث شخصية والدة أحمد داش، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

بينما تجسد صابرين خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

ويجسد عصام عمر خلال العمل دور حسين وهو  دور شاب من منطقة العباسية ويتعرض للعديد من المواقف الغريبة التي تؤثر في حياته بشكل لا يتوقعه، إلا أنه يحاول أن يصل لحل لهذه المواقف غير الطبيعية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق يحمل كثير من المفاجآت غير المتوقعة، وتجسد الفنانة صابرين خلال "مسار إجباري" شخصية والدة عصام عمر،

أبطال مسلسل مسار إجباري

"مسار إجبارى" تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين.

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