الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 8 وأبرز أبطاله وقصته

مسلسل حدوتة منسية
مسلسل حدوتة منسية

يبحث ملايين المشاهدين عن موعد عرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر واحمد فهيم، وحقق مسلسل حدوتة منسية نجاح كبير عبر شاشة قناة cbc والتي تعرضه بشكل حصري. 

مسلسل حدوتة منسية الحلقة 8

و استطاع مسلسل حدوتة منسية الاستحواذ على اهتمام الجمهور المصري والعربي نظرا لقصته الشيقة التي تتطرق لعدد من الموضوعات الاجتماعية المختلفة. 

و يتشوق الجمهور لمعرفة الأحداث الجديدة من مسلسل حدوتة منسية وموعد عرض الحلقات الجديدة. 

وخلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية وقصته وأبطاله. 

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موعد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 8

يعرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 8 على النحو التالي:

يعرض مسلسل حدوتة منسية من السبت إلى الأربعاء، على قناتي cbc وcbc دراما، حيث تذاع حلقات المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء وتذاع الحلقة الثامنة مسلسل حدوتة منسية في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويتم إعادة الحلقة8 في الساعة الثالثة صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

فيما تعرض الحلقة 8 مسلسل "حدوتة منسية" على قناة cbc دراما، في تمام الساعة 11 مساءً، وتعاد  في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

قصة مسلسل حدوتة منسية

وتدور العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الارحام. 

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية" مكون من 30 حلقة وهو من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين. 

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