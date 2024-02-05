الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 | ياسمين رئيس شهرزاد الدراما المصرية في رمضان 2024

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

تواصل الفنانة ياسمين رئيس تصوير مشاهدها في المسلسل الدرامي الجديد “الف ليلة وليلة” أمام النجم ياسر جلال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

وتلعب ياسمين رئيس خلال الأحداث دور شهرزاد التي تقص الحكايات على شهريار بشكل يومي بعد زواجهم خشية ان ينال منها السياف. 

و أوشكت ياسمين رئيس على الانتهاء من تصوير دورها بالمسلسل حيث يواصل أبطاله التصوير داخل ديكور العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي بالحي الإسلامي. 

وينتمي المسلسل إلي الأعمال الضخمة إنتاجيًا خاصة أن طبيعة العمل تعتمد علي التصوير الخارجي والجرافيك عالي الجودة بشكل كبير. 

وقطع النجم ياسر جلال وأبطال مسلسل “ألف ليلة وليلة” شوطا كبيرا في تصوير العمل الذي ينافس ضمن الموسم الرمضاني القادم.
ويواصل صنّاع العمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل حاليا في محاولة من المخرج إسلام خيري، الانتهاء من تصويره  قبل عرضه داخل السباق الرمضاني 2024، خاصة أن أبطال وصنّاع العمل سافروا إلى أكثر من دولة عربية لتصوير عدد من المشاهد المختلفة.

ويظهر ياسر جلال خلال أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة بلوك جديد ومختلف، حيث تخلي عن لحيته الطويلة الذي قدم بها عددا من الأعمال الدرامية مؤخرا.

تفاصيل مسلسل ألف ليلة وليلة 


يدور مسلسل ألف ليلة وليلة حول إعادة إحياء حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة، ولكن في إطار حديث يواكب العصر الحالي ويكشف عن خفايا جديدة بعيدة عن الصور النمطية للصيغة التاريخية لحكايات ألف ليلة وليلة، ويجسد ياسر جلال خلال الأحداث دور بطل شعبي يدعى شهريار.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة 


"ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس مسلسل ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة مسلسلات رمضان 2024

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