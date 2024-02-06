الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 |تفاصيل شخصية أحمد فتحي في مسلس "الف ليلة وليلة"

احمد فتحي
احمد فتحي

يواصل الفنان أحمد فتحي تصوير دوره في المسلسل الدرامي الجديد “الف ليلة وليلة” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

تفاصيل شخصية أحمد فتحي في الف ليلة وليلة 

ويلعب أحمد فتحي خلال أحداث مسلسل الف ليلة وليلة دور مسرور السياف. 

وقال فتحي في تصريحات خاصة لـ الدستور إنه سعيد بالتعاون مع ياسر جلال في هذا العمل مؤكدًا أن دوره بالمسلسل يجمع بين الكوميديا والدراما وهو دور جدي. ومختلف لم يقدمه من قبل. 

وتمني أن ينال العمل إعجاب المهور في رمضان. 

وأشار إلى أن المنافسة بين نجوم الدراما هذا العام ستكون شرسة ولكن مسلسل الف ليلة وليلة سيكون ذا مذاق خاص. 

وينتمي مسلسل الف ليلة وليلة إلى الأعمال الضخمة إنتاجيًا خاصة أن طبيعة العمل تعتمد علي التصوير الخارجي والجرافيك عالي الجودة بشكل كبير. 

وقطع النجم ياسر جلال وأبطال مسلسل “ألف ليلة وليلة” شوطا كبيرا في تصوير العمل الذي ينافس ضمن الموسم الرمضاني القادم.

ويواصل صنّاع العمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل حاليا في الحي الإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي في محاولة من المخرج إسلام خيري، الانتهاء من تصويره  قبل عرضه داخل السباق الرمضاني 2024، خاصة أن أبطال وصنّاع العمل سافروا إلى أكثر من دولة عربية لتصوير عدد من المشاهد المختلفة.

ويظهر ياسر جلال خلال أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة بلوك جديد ومختلف، حيث تخلي عن لحيته الطويلة الذي قدم بها عددا من الأعمال الدرامية مؤخرا.

تفاصيل مسلسل ألف ليلة وليلة 

يدور مسلسل ألف ليلة وليلة حول إعادة إحياء حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة، ولكن في إطار حديث يواكب العصر الحالي ويكشف عن خفايا جديدة بعيدة عن الصور النمطية للصيغة التاريخية لحكايات ألف ليلة وليلة، ويجسد ياسر جلال خلال الأحداث دور بطل شعبي يدعى شهريار.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة 

"ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

أحمد فتحى الفنان احمد فتحي ألف ليلة وليلة مسلسل ألف ليلة وليلة مسلسلات رمضان 2024 تفاصيل شخصية أحمد فتحي في الف ليلة وليلة

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