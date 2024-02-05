دراما رمضان 2024 |طرح البرومو الرسمي لـ "الحشاشين" نهاية شهر فبراير الجاري

على قدم وساق يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير الحلقات المتبقية من المسلسل الدرامي الجديد “الحشاشين” من بطولة كريم عبد العزيز.

وعلمت الدستور أن الشركة المنتجة للمسلسل من المقرر أن تطرح البرومو الرسمي للعمل نهاية شهر فبراير الجاري.

ويعكف المخرج بيتر ميمي على اختيار المشاهد واللقطات المميزة من المسلسل لضمها للبرومو.

ويعد مسلسل الحشاشين من الأعمال الدرامية ذات الإنتاج الضخم والمنتظر ان تحظى بأعلى نسبة مشاهدة خلال شهر رمضان المقبل 2024 .

و يواصل النجم كريم عبد العزيز وأبطال مسلسل الحشاشين تصوير مشاهد العمل حاليا في الحي البدوي بمدينة الإنتاج الإعلامي حيث تم بناء ديكور ضخم للمسلسل.

وانتهى المخرج بيتر ميمي خلال الفترة الماضية من تصوير 80 % من مشاهد المعارك الخاصة بمسلسل الحشاشين والتي ينفذها مصمم المعارك احمد عبد اللاه.

وروّج المخرج بيتر ميمي للمسلسل من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "متبقى 40 يوم تقريبًا على عرض مسلسل الحشاشين، الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر فى التاريخ".

وتابع بيتر ميمي: "المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".

قصة مسلسل الحشاشين

وتقوم قصة "الحشاشين" على الفنان كريم عبدالعزيز، وهو أحد الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ويجسد شخصية حسن الصباح، الذي يقرر الانضمام إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، وتتصاعد أحداث المسلسل، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة تعرض على مدار شهر رمضان الكريم 2024.

صناع مسلسل الحشاشين

ويخوض المؤلف عبدالرحيم كمال السباق الرمضاني هذا العام بتأليف مسلسل "الحشاشين"، بعد نجاح مسلسله الأخير "جزيرة غمام" رمضان 2022.

و"الحشاشين" من إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب.