الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 |طرح البرومو الرسمي لـ "الحشاشين" نهاية شهر فبراير الجاري

الحشاشين
الحشاشين

على قدم وساق يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير الحلقات المتبقية من المسلسل الدرامي الجديد “الحشاشين” من بطولة كريم عبد العزيز. 

وعلمت الدستور أن الشركة المنتجة للمسلسل من المقرر أن تطرح البرومو الرسمي للعمل نهاية شهر فبراير الجاري. 

ويعكف المخرج بيتر ميمي على اختيار المشاهد واللقطات المميزة من المسلسل لضمها للبرومو. 

ويعد مسلسل الحشاشين من الأعمال الدرامية ذات الإنتاج الضخم والمنتظر ان تحظى بأعلى نسبة مشاهدة خلال شهر رمضان المقبل 2024 . 

و يواصل النجم كريم عبد العزيز وأبطال مسلسل الحشاشين تصوير مشاهد العمل حاليا في الحي البدوي بمدينة الإنتاج الإعلامي حيث تم بناء ديكور ضخم للمسلسل. 

وانتهى المخرج بيتر ميمي خلال الفترة الماضية من تصوير 80 % من مشاهد المعارك الخاصة بمسلسل الحشاشين والتي ينفذها مصمم المعارك احمد عبد اللاه. 

وروّج المخرج بيتر ميمي للمسلسل من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "متبقى 40 يوم تقريبًا على عرض مسلسل الحشاشين، الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر فى التاريخ".

وتابع بيتر ميمي: "المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".

قصة مسلسل الحشاشين 

وتقوم قصة "الحشاشين" على الفنان كريم عبدالعزيز، وهو أحد الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ويجسد شخصية حسن الصباح، الذي يقرر الانضمام إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، وتتصاعد أحداث المسلسل، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة تعرض على مدار شهر رمضان الكريم 2024.

صناع مسلسل الحشاشين 

ويخوض المؤلف عبدالرحيم كمال السباق الرمضاني هذا العام بتأليف مسلسل "الحشاشين"، بعد نجاح مسلسله الأخير "جزيرة غمام" رمضان 2022.

و"الحشاشين" من إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب.

أبطال مسلسل الحشاشين 2024 الحشاشين مسلسل الحشاشين الحشاشين كريم عبد العزيز مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

أحداث مسلسل بين السطور الحلقة 7.. هل يكشف حاتم سر هند سالم؟

الشركة المنظمة لحفل "100 سنة أم كلثوم" تتبرع بتذكرتين رويال فى مزاد علنى لصالح أهل غزة

دراما رمضان 2024 | ياسمين رئيس شهرزاد الدراما المصرية في رمضان 2024

دراما رمضان 2024 | آسر ياسين يواصل تصوير "بدون سابق إنذار" في الظهير الصحرواي

دراما رمضان 2024 |رحمة أحمد تنتهي من 70٪ من مشاهدها في الكبير اوي 8

شريف منير ينتهى من تصوير مسلسل "وبقينا اتنين"

أمير المصري يشارك بفيلم See it Say it في مهرجان SXSW العالمي

نجوم وصناع "حالة خاصة" فى ضيافة لميس الحديدى.. الثلاثاء

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لا أسمع صوتي ولكني أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟