والدة ضحية عصام صاصا: "مقدرتش أشوفه في التلاجة وخبّينا على مراته وولاده"

قالت إن آخر مرة شاهدت ابنها منذ أسبوع

بدموع وقلب يعتصر من الألم، تحدثت والدة ضحية عصام صاصا مؤكدة أنها لن تترك حق ابنها ولن تتنازل أبدًا بعد أن فقدت أعز ما تملك.

وقالت الأم: “ابني خرج من البيت باحثًا عن لقمة عيشه، ولديه 4 أولاد أصغرهم 3 سنوات، لماذا لم ينتبه الجاني للطريق ودهس ابني بهذا الشكل البشع”، مؤكدة “لم أستطع أن أكمل طريقي إلى الثلاجة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على ابني، وعلمت بوفاته عن طريق المستشفى ومجموعة من أصحابه”.

وتساءلت الأم المكلومة: “لماذا يقود عصام صاصا سيارته بهذه السرعة، ودهس ابني بدون رحمة أو إنسانية، وقالت الأم ليس لدينا أي ممتلكات وابني مات وترك أبنائه الأربعة.. حسبي الله ونعم الوكيل، وآخر مرة شاهدت ابني منذ أسبوع”.

وكشفت الأم أنها "لم تستطع أن تخبر زوجته بما حدث، وأوهمناها بأن زوجها قدمه مكسورة وأنه حاليا داخل غرفة العمليات وأبناءه لو علموا بالخبر سيصابون بفاجعة كبيرة".

وألقت قوة أمنية، برئاسة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية القبض على عصام صاصا واقتياده للقسم؛ للتحقيق معه في اتهامه بدهس شاب بسيارته على الطريق الدائري.

وحجزت قوات الشرطة السيارة التي كان يستقلها مطرب المهرجانات عصام صاصا أثناء الحادث قسم شرطة الطالبية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل واقعة دهس سيارة شابًا على الطريق الدائري بنطاق الطالبية المتهم فيها مطرب المهرجانات عصام صاصا.

وأشارت التحريات التي جرت تحت قيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة إلى أنه أثناء سير "صاصا" بسيارته على الطريق الدائري قبل نزلة المريوطية.. فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به، وأطاح به لعدة أمتار.

ولفتت إلى أن صاصا توقف بسيارته حتى وصلت قوة من الشرطة، وسيارة الإسعاف التي نقلت الشاب إلى المستشفى؛ إلّا أنه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق وفي أواخر العقد الثالث من العمر.