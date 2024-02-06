دراما رمضان 2024 | أمير المصري يبدأ تصوير دوره في "مليحة " خلال أيام

يبدأ الفنان الشاب أمير المصري تصوير أولى مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد “مليحة” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 خلال أيام.

تفاصيل شخصية أمير المصري في مليحة

ويجسد أمير المصري خلال أحداث مسلسل مليحة دور شاب فلسطيني من المقيمين في مصر ويلعب دور الشقيق الأصغر لدياب وتجسد الفنانة ميرفت أمين دور والدتهم.

وعلى قدم وساق يواصل المخرج عمرو عرفة تصوير مشاهد العمل في أماكن متفرقة بالقاهرة وصحراء السلوم.

ويعد مسلسل مليحة من الأعمال المنتظرة في شهر رمضان المقبل نظرا لتناوله القضية الفلسطينية وهو مكون من 15 حلقة فقط ومن المرجح عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.

تدور أحداث "مليحة" حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لغزة، لكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

وتجسد ميرفت أمين خلال أحداث المسلسل دور والدة دياب الذي يجسد دور أحد الشباب الفلسطينيين المقيمين بمصر.

كان عمرو عرفة استقر على أبطال العمل المشاركين في البطولة، بعد أن انتهى مؤخرًا من معاينة كل أماكن تصوير المسلسل بالظهير الصحراوي ومدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من شوارع القاهرة ومنطقة القلعة، كما سيتم تصوير بعض مشاهد المسلسل بالقرب من معبر رفح، المنتظر أن يشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم العرب وفلسطين.

يذكر أن “ مليحة ” يعد أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث الحرب على غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتستمر حتى وقتنا هذا بشكل درامي.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.