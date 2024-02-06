بين السطور الحلقة 8.. سلمى أبو ضيف تنهار بسبب محاولة تحرش جيمي

عرضت اليوم الحلقة 8 من مسلسل بين السطور وظهرت سلمى أبو ضيف في بداية الحلقة وهى تواسي جيمي اندرسون (محمد علاء جاميكا) بسبب تشويه سمعته على السوشيال ميديا.

وتقابل سلمى أبو ضيف جيمي اندرسون (محمد علاء جاميكا) لتطلب منه يظهر معها في البرنامج، وبعدها يعرف من مدير أعماله يحيى ( باسل الزارو) أن هند تسببت في تشويه سمعته ببرنامجها.

وتحاول سلمى مواساته بسبب انهياره من البكاء وصدمته في هند (صبا مبارك) وبعدها يحاول يتحرش بسلمى أبو ضيف، لكنها توقفه عند حده، ويطردها من سيارته.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور

“بين السطور” مكون من 30 حلقة ويعرض بشكل يومي من الأحد إلى الخميس عبر قناة ON على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويعرض مسلسل بين السطور الحلقة 7 على شاشة ON في الساعة 8 مساءً ويعاد عرضه في الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك الحلقة 7 عبر قناة ON دراما في الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it..

قصة مسلسل بين السطور

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

تدور أحداث قصة العمل بين الأبطال الرئيسية وهم الفنانة صبا مبارك التي تلعب دور المذيعة التي تتورط في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها وتعود لقصة حبها مع محمد علاء جامايكا وأحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي ليظهر في حياة هند سالم من جديد ومن ثم تتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل بين السطور لصبا مبارك

"بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين