السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024|طرح البوستر التشويقى الأول لمسلسل "بابا جه"

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

طرحت شركة "ميديا هب" المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد “بابا جه” للنجم أكرم حسني، البوستر التشويقي الأول للعمل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وشوقت الشركة المنتجة للمسلسل الجمهور للعمل، حيث طرحت بوسترا غامضا للعمل وعلقت عليه: "انتظروا مسلسلات رمضان 2024 من شركة ميديا هب، رمضان يجمعنا شاركنا، تفتكر إيه المسلسل وبطولة مين". 

بوستر مسلسل بابا جه 


وبشكل غامض، ظهر الفنان أكرم حسني على البوستر دون الكشف عن هوية الشخصية التي يلعبها حاملا العديد من الهدايا. 

ومن المقرر أن تكشف الشركة المنتجة للعمل خلال أيام عن البرومو الدعائي للمسلسل استعدادا لعرضه. 

ويظهر أكرم حسني، خلال أحداث مسلسل بابا جه، في دور مدير فندق يتعرض لأزمة مالية بسبب فترة  فيروس كورنا، بينما تجسد الفنانة نسرين أمين دور زوجته ولهما 3 أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء كيفية تربيتهم تربية سليمة، أما الفنانة سماء إبراهيم فتظهر بدور عمته، وتحدث مفارقات كوميدية عديدة في إطار اجتماعي مشوق خلال 15 حلقة.

ويواصل النجم أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسله على قدم وساق داخل الديكور الرئيسي للعمل بالشيخ زايد، بقيادة المخرج خالد مرعي.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا  والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر ويعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل. 

آخر أعمال أكرم حسني بموسم رمضان هو مسلسل "مكتوب عليا" والذي شاركه فيه البطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media  للمنتج كريم أبو ذكري.

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