الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأكثر بحثا.. موعد عرض مسلسل "بين السطور" لصبا مبارك

مسلسل بين السطور
مسلسل بين السطور

بأحداث شيقة ومختلفة استطاع مسلسل بين السطور لصبا مبارك، أن يصبح الأكثر تداولا بين جمهور وعشاق الدراما المصرية والعربية. 

ويبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل بين السطور الذي حصل على إشادات من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة مع تصاعد الأحداث وسخونتها بعد مقتل جيمي أندرسون. 

وبدأ قطاع عريض من الجمهور في التساؤل عن موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل بين السطور وأحداث الحلقات وهو ما نقدمه لكم فى الدستور خلال هذا التقرير. 

مواعيد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة 

تعرض الحلقة التاسعة والجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON وتعادل بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحا وتعادل مرة أخرى في تمام الساعة 12 ونصف ظهر اليوم التالي. 

بينما تعرض الحلقة 9 من مسلسل بين السطور لصبا مبارك عبر قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء وتعادل في اليوم التالي في العاشرة صباحا والخامسة مساء. 

أحداث مسلسل بين السطور

تدور أحداث مسلسل بين السطور، فى إطار تشويقي مليء بالغموض، حول صبا مبارك التي تلعب دور إعلامية شهيرة تُدعى هند سالم، المتزوجة من حاتم ويجسده النجم أحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي، ومن ثم تتورط (هند) في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها، ليتم الكشف عن الكثير من ماضيها حول قصة حبها مع (جيمي) ويجسده الفنان محمد علاء جامايكا، الذي يتوفى فى حادث غامض ومن هنا تتصاعد الأحداث.

صناع وأبطال مسلسل بين السطور

مسلسل "بين السطور" مأخوذ من نسخة كورية، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم أحمد فهمي، وصبا مبارك، ومحمد علاء، وليد فواز، وباسل الزارو، وسلمى أبو ضيف، ودنيا المصري، وناردين فرج، وعلى الطيب، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن الشباب، وهو من إخراج وائل فرج.

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