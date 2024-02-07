الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حلمى عبد الباقى يطرح أحدث أغانيه "بلا عيش وملح".. فيديو

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي

طرح النجم حلمى عبد الباقي أحدث أغانيه التى تحمل اسم "بلا عيش وملح" على منصات السوشيال ميديا واليوتيوب، وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، وظهر بها بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة .

كلمات أغنية بلا عيش وملح


وتقول كلمات الأغنية: “عرفنا مين عدو ومين حبيب وشوفنا كل حاجة عن قريب عرفنا مين عرفنا مصلحة وراح وساب وجابها في النصيب محبة عشرة كله كان كلام يومين جمال وراحو والسلام، عملنا ياما خير في ناس كتير وعادي برده طلعوا مش تمام، محدش يسألنا جمايل صحيح مثلتوا الدورهايل ياريت منشفكوش بعدين، محدش ييجي ويتحايل محدش ليه فضل علينا محدش شالنا الا أيدينا، محدش حبلنا الخير إلا واتشال جوه عينينا بلا عيش وملح، سبتولنا جرح واخدته فرح السنين بلا عيش وملح مش عاوزه شرح عشرتكو طلعت كمين، محدش يسألنا جمايل صحيح مثلتوا الدورهايل، ياريت منشفكوش بعدين محدش يجي ويتحايل محدش ليه فضل علينا، محدش شالنا إلا أيدينا محدش حبلنا الخير، إلا واتشال جوه عينينا سواد قلوبكوا باين من الهزار الضحكة خارجه بتداري، الصفار عملنا قيمة للي ميساويش وفي النهاية بخ كله طار”.
 

ويعيش النجم حلمى عبد الباقى حالة من النشاط الغنائى خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغانى مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل.

وقال حلمي عبد الباقى، إنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب قائلاً: "لا بد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أى فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغانى واختار ما يناسبنى".

وأحيا مؤخرا النجم حلمى عبد الباقى حفلا غنائيا في ساقية الصاوى، وقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها “ذكريات وعشان خاطرى وبهية”، ورفعت شعار كامل العدد.

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