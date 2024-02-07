خريطة الأفلام المقرر عرضها على شاشة "الوثائقية" خلال فبراير

تعرض القناة الوثائقية خلال شهر فبراير الجاري، مجموعة متميزة من الأفلام الجديدة، وذلك عقب النجاح الذي حققته القناة خلال الفترة الماضية، بعرض عددًا من الأعمال الوثائقية المميزة.

وتواصل القناة الوثائقية نجاحاتها بعرض أكثر من فيلم وثائقي متنوع خلال شهر فبراير، نرصدها في السطور التالية:

مقبرة نفرتيتي المفقودة

تعرض قناة "الوثائقية"، خلال شهر فبراير الفيلم الوثائقي "مقبرة نفرتيتي المفقودة"، الذي يوثق حياة الملكة المصرية الجميلة نفرتيتي، زوجة الملك أمنحتب الرابع، كاشفًا لغز المقبرة الملكية التي دُفنت فيها، والتي كانت مختبئة خلف مقبرة الملك توت عنخ آمون. يستعرض الفيلم مشاهد لمومياء الملكة نفرتيتي، التي عاشت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، مسدلًا الستار عن كثير من الأسرار داخل مقبرتها.

الحياة في كوبا

تعرض قناة "الوثائقية" خلال شهر فبراير، الفيلم الوثائقي "الحياة في كوبا"، الذي يوثق بعيدًا عن المتداول من خلال نشرات الأخبار وجهًا آخر للحياة هناك. ويستعرض الفيلم الحياة الاجتماعية لمواطني كوبا، وظروف معيشتهم، مسلطًا الضوء على أبرز المهن التي يمارسونها في بلد كاريبي معروف بطبيعته السياحية الساحرة.

"الإسعاف المصري.. بطولات خارج دائرة الضوء"



تعرض قناة "الوثائقية" ايضا خلال شهر فبراير، الفيلم الوثائقي "الإسعاف المصري.. بطولات خارج دائرة الضوء"، والذي يوثق حكاية هيئة الإسعاف المصرية منذ نشأتها وصولًا إلى التطور الكبير الذي تشهده حاليًا. ويستعرض الفيلم في قالب إنسانيعبر مشاهد مؤثرة لأصعب حالات الإنقاذ التي قام بها رجال الإسعاف، الطبيعة الشاقة لعمل المُسعفين، كاشفًا أسرار مهنة تُشكل طوق النجاة الأول للجميع لحظة وقوع الكوارث وو الأزمات.