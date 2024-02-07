الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 20.. أبرز الأحداث

وبينا ميعاد 2
وبينا ميعاد 2

يبحث متابعي حلقات الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد عن موعد عرض الحلقة 20 من العمل الذي شارف على الانتهاء، حيث لاقي الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد ردود أفعال واسعة بين المشاهدين بعد عرض 19 حلقة كاملة عبر شبكة قنوات DMC. 

مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 20

ويتابع المشاهدون حلقات مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني بشكل يومي على شاشة قناة dmc وdmc drama بعد حالة الرواج والنجاح التي حققها العمل منذ انطلاق عرضه.  

وفيما يلي نقدم لجمهور ومحبي دراما مسلسل وبينا ميعاد 2 مواعيد عرض الحلقات الجديدة. 

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 20 من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعه الثامنة مساءً على قناة دي ام سي، فيما يعرض على منصة واتش ات من الثلاثاء الى الجمعة اسبوعيًا وذلك بشكل حصري.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. الحلقة 19

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 لـ شيرين رضا الحلقة 19 على قناة DMC

مواعيد عرض الجزء الثاني مسلسل وبينا ميعاد.. الحلقة 17

موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" الجزء الثاني

موعد إعادة عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 20

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على فضائية dmc وتحديدا مساء اليوم الأربعاء في الساعه الثامنة مساءً وهي الحلقة ال 20 ليسدل الستار على الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد بعد عرض 10 حلقات أخرى وتدور احداث الموسم الثاني من وبينا ميعاد  قصة زوجين لكلا منهما أربعه أبناء تتشابم العلاقات بينهما بعد ارتباطهم عاطفيا وتسلل المشاكل الي البيت يتطرق العمل للعديد من المشاكل الحياتية التي تعيشها الأسرة المصرية بمختلف طبقتها. 

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني  قضايا اجتماعية مهمة، مثل تربية الأبناء، والطلاق، والصراع بين الأجيال، وغيرها من القضايا التي تطرح بشكل واقعي ومعبر، من خلال قصة كوميدية إنسانية مميزة.

أبطال وصناع وبينا ميعاد

يشارك في بطولة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عدد كبير من النجوم منهم صبري فواز وشيرين رضا ومدحت صالح وبسمة ووفاء صادق وعايدة فهمي ويوسف الكدوانى واميرة اديب ومحمد سليمان وإيهاب فهمي،  وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران،و  أسامة الهادي،ومسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج شركة سكوير ميديا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

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