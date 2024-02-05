الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 لـ شيرين رضا الحلقة 19 على قناة DMC

وبينا ميعاد
وبينا ميعاد

يبحث المتابع لحلقات مسلسل وبينا معاد عن موعد الحلقة الـ 19 من العمل، بعدما تم عرض الحلقة الثامنة عشر مساء أمس الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً على فضائية دي ام سي، حيث لاقت الحلقة ردود افعال إيجابية ومختلفة لما فيها من تفاصيل عديدة.

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موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ويتابع عدد كبير من المشاهدين احداث العمل بشكل شبة يومي وذلك لمعرفة الاحداث الجديدة منمسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الذي احدث حالة رواج كبيرة بين المشاهدين خلال عرضه منذ شهور عديدة، وهو ما جعله واحد من الاعمال التي يتناولها الجمهور لمعرفة احداثه وتفاصيله، حيث يعرض العمل من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعه الثامنة مساءً على قناة دي ام سي، فيما يعرض على منصة واتش ات من الثلاثاء الى الجمعة اسبوعيًا وذلك بشكل حصري.

موعد إعادة عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 19

وتعرض الحلقة الجديدة من المسلسل على فضائية دي ام سي وتحديدا اليوم الاثنين في الساعه الثامنة مساءً وهي الحلقة ال 19 ليتبقى 11 حلقة فقط وينتهي العمل تماما وهو العمل الذي يعد الموسم الثاني من وبينا معاد الذي يتناول قصة زوجين لكلا منهما أربعه أبناء.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد في موسمه الثاني قضايا اجتماعية مهمة، مثل تربية الأبناء، والطلاق، والصراع بين الأجيال، وغيرها من القضايا التي تطرح بشكل واقعي ومعبر، من خلال قصة كوميدية إنسانية مميزة.

المسلسل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، إيهاب فهمي، هيدي كرم، نور محمود، محمد مهران، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، أميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، ويعرض على dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الرقمية.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 19 موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني موعد اعادة عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 19 ابطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني مسلسل وبينا ميعاد

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