موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" الموسم الثاني الحلقة الـ16

تفاصيل عديدة كشفتها الحلقات الجديدة من مسلسل وبينا معاد في موسمه الثاني للنجميين صبري فواز وشيرين رضا في العمل الذي تنقله فضائية “دي إم سي” بشكل يومي خلال الأسبوع عدا يومين الخميس والجمعة.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

وتعرض الحلقة الـ16 من مسلسل وبينا معاد الموسم الثاني غدا السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر فضائية دي إم سي ويعرض العمل ككل من يوم السبت حتى يوم الأربعاء من كل أسبوع ويعرض ايضًا على منصة واتش ات بشكل يومي.



موعد إعادة عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 16

وتعرض الحلقة الـ16 من مسلسل وبينا معاد الموسم الثاني الإعادة الأولى للمسلسل ستكون الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا، أما عرض العمل على دي إم سي دراما الإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساءا.



أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد 2 عددًا من القضايا الهامة خاصة أنه مسلسل اجتماعي، وتعد قضايا الأسرة هي الأبرز على قائمة أولويات المسلسل، ومن أبرز هذه القضايا الأنانية في العلاقات الإنسانية وحب السيطرة وكيف أنها تهدم العلاقات، من خلال عائلتين مختلفتين، عائلة حسن صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له 4 أولاد، وهم على وطاهر ومراد ومصطفى نشأوا على الديمقراطية.

كما يبرز المسلسل قيمة التفاهم والحوار بين أفراد الأسرة الواحدة، كما يستعرض المسلسل كذلك حياة “البلوجرز” والكسب السريع وكيف أن هذا الأمر يؤثر على أفكار أصحاب الأعمال على أرض الواقع وذلك من خلال أروى وشقيقتها هند التي أصبحت ممثلة شهيرة وبلوجر.

المسلسل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، إيهاب فهمي، هيدي كرم، نور محمود، محمد مهران، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، أميرة أديب، آية سليم، تسنيم مطر.